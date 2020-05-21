龍巖斥逾20億元新生命紀念館動工 預計4年完工

禮儀服務業者龍巖 (5530-TW) 邀請日本建築大師安藤忠雄設計的「光之丘生命紀念館」，今 (21) 日舉行動工祈福典禮，將建造地上 5 層、地下 3 層，樓地板總面積近 1 萬坪的生命追思藝術殿堂，工期預估 4 年，投資金額逾 20 億元。

龍巖董事長劉偉龍表示，生命產業是服務每個家庭需求的朝陽產業，龍巖看見台灣民眾對於身後事的規畫，愈來愈要求質感和自主性，因此龍巖陸續推出了與各界大師合作的塔墓商品，並展開多項重大建設，除了去年底已動工的高雄光之門私立殯儀館 BOO 案外，新北市三芝區的龍巖世紀墓園服務中心，今年 4 月初也完成上樑，這兩項建案同樣是由安藤忠雄大師親自設計，工程進度都如期進行中。

龍巖「光之丘生命紀念館」位於高雄市內門區龍巖安泰紀念墓園內的制高點，是與光影、自然、風土融合的建築，安藤忠雄考量該地區的山丘地貌，設計出層狀階梯的外觀造型加上翠綠植披相襯，與周遭丘陵景觀合而為一。

龍巖「光之丘生命紀念館」建築中央運用透光的天花板，讓南台灣熱情的陽光能呈現出多樣的光影變化，營造出沉澱心靈、緬懷先人的靜謐氛圍。

由於新冠肺炎疫情影響，安藤忠雄雖未能親自來台參與此儀式，但特別錄製了祝賀影片，闡述其設計光之丘的初衷，希望讓故人長眠於美麗浪漫的花海之中。片中安藤大師還稱讚台灣防疫做得非常好，相信世界各國都對臺灣政府的能力感到驚訝，日本的民眾也非常的欽佩。他更期待能和龍巖的夥伴們齊心協力，共同創造出一個高雄、台灣、日本、乃至大中華區皆未曾有過的新境界。

龍巖去年稅後純益 23.03 億元，每股純益 5.48 元，董事會日前決議，擬配發每股 3 元現金股利，與去年股利發放金額相同，盈餘配發率為 54.74%。