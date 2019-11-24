備戰彰銀明年改選 公股陣營積極出手承接龍巖持股

彰化銀行 (2801-TW) 前十大股東龍巖 (5530-TW)11 月起陸續處分彰銀持股，確定退出明年彰銀改選戰局，由於龍巖採鉅額逐筆交易，比對彰銀近一個月籌碼動向可發現，此次龍巖持股至少 8 成以上由公股承接，前五名主力買盤中，公股券商就包辦四名，積極為明年改選備戰。

龍巖 2014 年起躍居彰銀第二大民股，關鍵第三勢力的身分讓龍巖成為公民股積極拉攏對象，2017 年更以自身實力拿下一席彰銀董事，在彰銀經營權之爭中具有舉足輕重的地位。

龍巖董事會日前通過決議處分彰銀股票，等同宣告退出彰銀明年改選，據了解，在龍巖準備退出明年彰銀改選後，公股陣營就積極與龍巖接觸，希望能承接龍巖持股，為明年選戰預作準備。

觀察龍巖處分股票方式，主要採取鉅額逐筆交易，也就是與特定對象事先搶好，雙方以「你丟我撿」方式承接股票，而觀察彰銀的籌碼概況可發現，近一個月買盤主要仍以公股券商為主力。

彰銀自 11 月 7 日起遭外資連續 12 個交易日賣超，賣超交易量將近 9 萬張，主要改由自營商承接，而在外資連續 12 賣的情況下彰銀股價近一個月仍有將近 5% 的漲幅，22 日收盤小跌 0.43%，股價收在 22.95 元，背後有買盤承接態勢不言可喻。

進一步分析彰銀籌碼主力，前五大買盤分別來自兆豐、合庫、台銀證券與第一金等官股券商，其中兆豐證券一個月就買超近 4 萬張、合庫證券也大買快 2 萬張，就連台銀證券一個月也有 1.2 萬張買盤。

再看官股券商交易均價，兆豐、合庫、第一金等券商交易均價平均約 22~23 元，與龍巖公告處分價格相近，市場研判，龍巖此次拋售持股幾乎 8 成都由公股陣營分批承接。

對於彰銀經營權，龍巖過去始終表態支持政府，堪稱公股陣營的盟友，據了解，由於明年少了龍巖盟友，加上有自然人董事變數，公股陣營已對此擬定策略備戰，除了釐清董事會過半的定義外，目前傾向積極爭取法人董事席次，尋求席次過半，以維持經營權為上策。