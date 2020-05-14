〈楊金龍立院備詢〉解讀國內經濟復甦型態為「NIKE的勾型」 估Q2是谷底

台灣央行總裁楊金龍今 (14) 日於立院備詢時表示，即便台灣防疫工作做得不錯，但景氣仍深受進出口貿易面的影響，若要解讀國內景氣復甦型態，應是「NIKE 的勾型」，第二季有望是谷底，同時也再度重申，「台灣仍有降息空間」。

楊金龍表示，國內外 22 家國際機構預測僅 9 家認為台灣今年 GDP 將負成長，央行會繼續掌握經濟資訊，「不敢說確定可保 1」，原因在於台灣雖防疫工作表現不錯，但出口貿易對國內景氣影響大，在此情況下，經濟呈現緩步的「NIKE 勾型」反彈「應該是比較合理」，第二季可望是谷底，惟留意後續不確定性仍大。

楊金龍再度重申，台灣有降息空間，第一季央行已降息 1 碼，需持續關注其他主要央行的動作和國內防疫情況後，再由央行理事會決定。

對於今年我國經濟成長率，楊金龍說明，政府、民間投資挹注約可貢獻 GDP 1.2%，不過，民間消費第一季成長率 - 0.53%，罕見出現負成長，仍有待觀察政府積極推動的消費振興措施，能否足夠帶動內需消費回穩。

另外，對於美國總統川普大推「負利率」，楊金龍對此表示，據了解美國聯準會一貫認為負利率不適合在美國實施實施，且貨幣政策只是提供流動性，還是要靠財政政策同步實施，因此，仍有待觀望聯準會後續動作。