等待反轉！對沖基金押注居家防疫股戲碼結束

對沖基金押注，這場「居家防疫股」的戲碼已經結束。

這並不奇怪，大眾因防疫限制而留滯家中，諸如視訊服務 Zoom (ZM-US)、串流影視 Netflix (NFLX-US) 等企業正符合大眾居家辦公或休閒所需，因此這些「居家防疫股」過去一個月來股價不斷飆升，反觀餐廳和旅遊股則重挫。

Zoom 今年迄今已上漲 156% 以上

對沖基金研究和情報公司 PivotalPath 的最新數據顯示，對沖者對該交易已經疲乏，現在他們自「贏家」獲利了結，並打算堅守「輸家」，截至 4 月底今年勝利者漲幅 39.5%、輸家虧損 49%。

PivotalPath 的「輸家名單」包括受重創的達美航空 (DAL-US) 和 Carnival (CCL-US) 等。

PivotalPath 近期報告指出，避險基金認為，近期因居家防疫主題而帶動的漲勢只是短期現象，且隨著經濟重新開放，走勢可能反轉。

此外，對沖者越來越質疑 Zoom 和 Slack Technologies (WORK-US) 這類居家防疫股高昂的估值，因為並非所有使用者都是付費使用，而且他們也面臨其他平台強大的競爭。

基金大佬 David Tepper 本週表示，「與 1999 年的繁榮相比，這股市可能是我所見過估值第二高的。」此前一日，對沖基金傳奇人物 Stanley Druckenmiller 在「紐約經濟俱樂部」表示，「現在的股權風險回報可能是我這輩子看到最差的。」