商品調整奏效 安聯首季初年度保費收入年增24%居外商壽之冠

壽險業第 1 季業績慘澹，初年度保費 (FYP) 大減逾 3 成，但仍有壽險公司逆勢繳出亮眼成績，安聯人壽表示，受惠商品組合與策略調整奏效，帶動首季 FYP 保費超過 146 億元、年增幅 24%，穩坐外商壽險之冠。

受各項新措施實施，加上新冠肺炎疫情衝擊，讓壽險業今年面臨「保費懸崖」困境，根據壽險公會統計，第 1 季保費收入共 7832.24 億元，其中初年度保費僅 2535 億元、年減將近 35%，創下史上同期最大衰退幅度。

但仍有壽險公司靠著調整商品策略突圍，安聯人壽第 1 季保費超過 146 億元、年增幅高達 23%，其中光是 3 月保費收入更以年增幅 24% 之姿擠進業界前 2 名，以投資型保單來看總保費收入更高居外商壽險之冠。

安聯人壽表示，第 1 季總保費與初年度保費的逆勢成長，主要來自於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，加上持續拓展業務版圖進而推升保費收入持續成長。

在人力招募部分，安聯人壽第 1 季業務菁英人數持續成長，較去年同期大幅成長逾 24%，預估可望穩定朝今年預設目標 5000 名業務大軍增員目標前進。

展望後市，安聯人壽強調，將持續重視客戶需求與回饋，積極落實客戶導向；在業務面則關注人口老化社會趨勢，不僅遠瞻退休、養老規劃之投資型保險，更關懷銀髮族健康及長期照護等社會福利議題，聚焦於推廣各類健康型保險商品。