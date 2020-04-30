杜英宗停職期間 無預警退出南山人壽董事會

南山人壽今 (30) 宣布，法人股東潤成將其法人代表，由杜英宗改派為陳棠，同時通過推舉陳棠繼任董事長，等於在其停職期間，被動地退出董事會並離開南山人壽。

南山人壽因為新系統「境界成就計畫專案」頻頻出包，金管會去年 9 月 17 日下令其董事長杜英宗停職停薪 2 年，原本明年 9 月後就可復職。

不過，南山人壽今天卻無預警於宣布，該公司董事暨代理董事長陳棠於今日辭任自然人董事暨代理董事長職務；法人股東潤成將其法人代表杜英宗改派為陳棠，杜英宗原任董事長職務出缺，經董事會通過推舉陳棠繼任董事長，陳棠擔任董事長今天起生效，任期將到 2022 年 6 月底止。

南山人壽主要是為了強化公司治理，代理董事長若到明年 9 月太久，為了權職更完善，因此讓杜英宗退出董事會，並且讓代理董事長真除。

南山人壽大股東潤成這一招改派法人，等於杜英宗不再存在復職不復職的問題，不過，杜英宗還持有南山人壽股份 3.78 億股，約占 3-4% 股權，未來是否在南山人壽有其他安排，將備受矚目。

此外，金管會保險局表示，南山人壽在開會前有告知，由於法人董事更換屬於公司治理的權責，因此金管會予以尊重。至於陳棠當初任代理董事長時，已用董事長的標準進行審查，也面試通過，換句話說，陳棠不須再面試一次，但仍得待金管會核准生效。