疫情重擊彩券經銷商生意 財部伸援手每月補貼額最高1萬元

新冠肺炎疫情讓公益彩券生意一落千丈，經銷商傭金也因此銳減，財政部編列近 5 億元，只要自 3 月到 5 月期間，佣金收入較去年同期減少達 15%，每月最高可補貼 1 萬元，補貼金額可達 3 萬元，今 (14) 日起開放經銷商申請。

根據國庫署規劃，本次經銷商補貼分為電腦型與立即型兩種，其中電腦型彩券經銷商佣金收入年減幅 3 成以上可請領 1 萬元補貼、立即型彩券經銷商可申請 3 千元補貼。

國庫署表示，電腦型彩券經銷商如果佣金收入年減 15% 以上、未滿 20%，每月補貼 5000 元；20% 以上未達 25%，每月補貼 7000 元；25% 以上未達 30%，每月補貼 8500 元。

至於立即型彩券經銷商，佣金收入年減 15% 以上未達 20%，每月補貼 1500 元；20% 以上未達 25%，每月補貼 2000 元；25% 以上未達 30%，每月補貼 2500 元。

財政部國庫署副署長顏春蘭表示，只要是今年 3 月 1 日持有經銷商證，而且去年 9 月到今年 5 月實際從事公益彩券銷售者，在今年 3 月到 5 月每個月佣金較去年同期減少，減幅超過 15% 以上者就能根據減幅申請補貼金額。

顏春蘭說，目前預估 3 月約有 3.2 萬名經銷商、4 月有近 2 萬名經銷商可申請公益彩券補貼，符合條件的經銷商可在 6 月底前題寫申請書，並檢附本人存摺封面影本就能提出申請，前往中國信託銀行專屬窗口申請。

國庫署也提醒，如果彩券經銷商已申請並領有政府其他補助津貼者，經系統審核後也會自動剔除，無法重複申請。