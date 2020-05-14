陳建仁將重返中研院 成首位放棄禮遇卸任副總統

總統蔡英文下周 520 就職後，將展開第二任期執政，副總統陳建仁表示，將應中研院邀請，回任特聘研究員，繼續作研究、發表論文、寫書，同時，陳建仁也將成為首位主動放棄禮遇的卸任副總統，但仍屬於特勤維安對象。

陳建仁日前已向蔡總統報告，基於對學術研究熱愛，以及希望繼續投入流行病等公衛研究，將在卸下副總統一職後，重返中研院投入學術服務，蔡總統也向陳副總統表示感謝與高度肯定。

陳建仁今 (14) 日在府內與媒體茶敘，分享就任副總統四年以來的心得及看法，陳建仁提及，20 年來無法完成的年金改革，在蔡總統下定決心之下順利完成，另外還成立監察院國家人權委員會及推動婚姻平權，逐步邁向人權立國的理想。

陳建仁說，要像一根蠟燭燃燒自己、點亮台灣，其實現在每一個國人，都是燃燒自己、點亮台灣，2370 萬人民都是抗疫英雄。

陳建仁表示，謝謝台灣民眾在他卸任時，送給他最好的禮物，就是「武漢肺炎防疫成功」，讓他再次看到台灣是無限美好、無限希望，甚至照亮亞洲、全世界，協助全球做好防疫，將自由、民主、法治、人權等普世價值，再次發揚光大。

依據卸任總統副總統禮遇條例規定，陳建仁選擇在卸任後再任公職，將停止適用相關禮遇，也就是說，陳建仁重回中研院後，將成為第一位主動放棄禮遇的卸任副總統。

據了解，陳建仁除了將因前任副總統的身分應邀出席各項國家大典外，其他禮遇措施將依法停止，但考量副總統職務高度涉及國家機密，蔡總統特別依「特種勤務條例」相關規定，核定陳建仁卸任後仍屬於特勤維安的重要對象，相關單位會持續提供安全維護。