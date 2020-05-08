蔡總統邀蘇貞昌520後續任閣揆 交付五項重大任務

總統蔡英文今 (8) 日宣布，邀請蘇貞昌 520 後續任行政院長，並裁示蘇揆與新的行政團隊，未來繼續執行五項重大任務，包括振興經濟、深化改革等，蘇貞昌強調會一本初衷、全力以赴，讓台灣成為在世界上被肯定的國家。

蔡英文致詞時表示，蘇揆上任之初，是第一任執政最低迷的時期，當時面對非洲豬瘟，蘇貞昌說「保豬護國、絕不退讓」，因此讓我國順利守住防疫，。一年多後的現在，蘇貞昌更與行政團隊上下一心，挺住新冠肺炎的肆虐，能夠有這樣一位護國院長，是台灣的福氣。

蔡英文指出，蘇院長對政治熟悉，對政策也有一定的掌握，能用淺白的方式和民眾來溝通，說到做到、敢做決定、有錯就改。老車汰換議題因為蘇揆，才能在空汙防治與關懷弱勢間找到平衡點，婚姻平權也能折衝出一套妥適的法制，台商回流、經濟穩定成長、基本薪資提高、幼兒照顧、長照 2.0，我們攜手一項一項都做出了成績。

蔡英文表示，蘇貞昌願意繼續承擔行政院長的重責，期許他與新的行政團隊，未來繼續執行五項重大任務，第一、度過疫情；第二、振興經濟；第三、照顧人民；第四、深化改革；第五、均衡建設。在新的任期當中，我們會再次攜手衝衝衝，讓台灣繼續發光發熱。

蘇貞昌表示，在新冠肺炎疫情衝擊世界之際，190 多個國家鎖國、封城、停課，甚至命令人民不能自由出入，只有台灣，不但人民能正常生活、自由出入，近期甚至順利完成近十萬人的會考，讓人民敢回台灣，覺得台灣是最安全的地方。

蘇貞昌強調，蔡總統第二任期就要展開，特別再次交代他擔任行政院長的這個重任，深感任重道遠，未來要完成這些擘劃和理想，挑戰還非常多，他只有一句話「一本初衷，全力以赴。」