湯昇榮：把全球市場想像進去，你就不是小市場 《誰是被害者》、《與惡》幕後　讓台劇收視打敗韓劇的人

文●陳慶徽

瀚草影視總經理湯昇榮。(攝影者．郭涵羚)

一個職涯超過 2/3 時光，都在非主流、小眾位置的人，為什麼卻能成為連兩部躍上國際舞台、大熱門台劇的推手？

5 月至今，全球最大線上影音平台網飛（Netflix）台灣區的觀看排行冠軍，不再是過去盤踞寶座的韓劇，而是一部懸疑、推理台劇《誰是被害者》（以下簡稱《被害者》）。

這齣戲跟先前討論無差別殺人，打破金鐘獎提名數紀錄的《我們與惡的距離》（以下簡稱《與惡》）一樣，碰觸的，都是刻板印象中被認為生硬、困難的議題，包括：自殺、亞斯伯格症、更生人、新住民等等。但兩者，卻都在商業市場上成功，並被譽為讓台劇躍上另一層次。

兩部戲背後共同的推手，也是製作人，是瀚草影視總經理湯昇榮。

從小眾提煉出最大市場

他在宜蘭跑漁工新聞出身

不過，製作出連兩部大熱門台劇的他，背景卻非常的不主流。

1990 年代，湯昇榮甫從世新大學畢業，正碰上第四台開放的浪潮，身旁同學紛紛進入剛成立的三立與 TVBS 等商業電視台工作，他卻選擇前往宜蘭擔任地方電視台的地方記者。「他們（大學同學）就覺得說，我為什麼還不到主戰場（台北）工作？」

當時，他跑的是像：水果盛產、北宜高開工、中國籍漁工在颱風天因船屋翻覆溺斃等新聞，常常大清早 4、5 點就去蘇澳漁港跟漁民「盤撋」（台語：交陪之意）。「那是你在台北當記者一輩子看不到的。」湯昇榮表示。

即使回到台北，他也選擇進入客群仍相對小眾的大愛電視台及客家電視台。

但，在這些非主流的位置裡，他不斷練習的功課，卻是從小眾中，提煉出市場打擊面最廣的最大公約數。

例如在大愛台時，不同於一般的虛構故事創作，大愛劇場主打真實人物故事，他必須從慈濟志工真實人生取材，找出張力。例如去挖掘，為什麼有些人以前是黑道，卻變成師兄？有些師姐為什麼以前是富家千金，卻去做環保回收？

這些在邊陲位置上的人生經歷，都成為他的養分，讓他有餘裕協同導演、編劇，處理《被害者》、《與惡》這些高難度主題。

「我會很關切各個階層、各種樣態……，他們的 want（想要）、他們的 need（需要）、他們的 desire（欲望）、他們的很多 change（改變），這些都是重要的觀察跟判斷。」在湯昇榮操刀下，大愛劇場曾交出連當紅八點檔都羨慕的破三收視率。

從獨斷到變得懂傾聽

在客家台開 Call-in 節目挨罵

不過，如果只是說一個主題艱澀的好故事，很多作品容易流為叫好不叫座，為何湯昇榮製作的戲，可以叫好又叫座？

我們問湯昇榮：你覺得自己是什麼樣的人？他笑說：「我是聽話的人。」

他的聽話，其實是懂得傾聽觀眾、傾聽市場。

曾與湯昇榮在《與惡》合作的公視節目部戲劇組組長李淑屏觀察，過去，台灣影視產業較屬於「作者論」。多數導演身兼編劇，甚至也兼任製作人，好處是作品會有明顯個人風格。

但作者論，就像把兩面刃，這也是過去，不少台灣影劇被批評背離市場、「看不懂」的原因。

湯昇榮坦言，自己擔任戲劇製作人的前幾年，也是「非常獨斷跟專橫。」但他在擔任客家電視台副台長時轉念。

客家台屬於公共廣播電視集團，當時，他在台內製作許多說著客語，但形式跟內容其實趨近主流商業劇的戲，讓他遭受不少攻擊，「畢竟（客家台）是台灣電視產業下獨特的產物，有很高的文化使命，會被不斷的挑戰跟期待。」

為了在市場回響跟大眾對客家台的期待間取得平衡，湯昇榮正面直視那些攻擊。他當時甚至開創一個 Call-in 節目，讓觀眾直接打電話到現場，說出對客家台的批評。同時，他和團隊每年走遍台灣北中南，去找客家的地方意見領袖或文史工作者，當面請教意見。

「傾聽是一種互相理解，是一種往共同目標推進的方法，⋯⋯。多了這個步驟，讓我更有機會把東西推到更好的局面。」湯昇榮表示。

其實，他比別人花更多心力傾聽市場，也正是因為他身處邊陲，希望讓小眾，被更多大眾看見。

例如，在大愛台時，台內沒有公關、沒有宣傳，他就自己發新聞稿、自己帶劇組辦簽名會；在客家台，他找主流明星演員學客家話，演客家劇，拓展收視群，像吳慷仁、溫昇豪、曾寶儀等知名藝人，都曾參與客家台戲劇。

同樣的，《被害者》和《與惡》這兩部戲，這些大家原本一想就覺得冷僻的題材，他也堅持找主流明星如張孝全、林心如等人來力拱。

只是，這樣做的代價，是湯昇榮得投注更多成本，讓編劇打磨好劇本。一是有好劇本，才能在預算有限下吸引知名演員，同時，手握一個成熟的劇本再開拍，也能更詳列預算，減少拍攝時間，掌控成本。

曾與湯昇榮在客家台合作戲劇《女仨的婚事》的製作人陳慧玲舉例，當年這部戲，一度因劇本尚未到位，趕不上製作。最後，湯昇榮拍板，等劇本開發成熟再拍，等於讓客家台當年少了一部戲，也少了一個報獎機會。她說，若是一般電視台，可能會直接趕拍，但湯昇榮選擇把劇本放在第一位。

看準影音平台缺內容

他乘勢帶台灣 IP 上戰場

有了說好故事、並將其商業化的能力後，最後讓他站在浪尖上的，是他主動從邊陲，走向了時勢。

在非主流位置磨練超過 20 年，湯昇榮看見國際影音串流平台逐漸普及，決定離開客家台，「真正上戰場。」

他看中的，是影音平台進入戰國時代，平台無數，但內容有限，大家對好內容、好 IP（Intellectual Property，智慧財產權）的渴求，他想乘勢，在台灣開發更多能商業化、甚至系列化的 IP。

過去在客家台頻頻出國比賽、得獎，讓他知道，一部好的戲劇要打國際盃，「語言」其實從來不是隔閡，好戲，才是決戰分野。

湯昇榮透露，2016 年加入瀚草時，他與創辦人曾瀚賢談的第一件事，就是：讓網飛投資他們做節目。

「你要打的，是一個頂端的戰爭。」湯昇榮說，「把全球市場想像進去的時候，你就不是小市場。」

目前，瀚草手上已經有《紅衣小女孩》、《麻醉風暴》與《誰是被害者》等自製 IP，未來不論推出續集、前傳，甚至電影，都可以延續商業發展。而包括原聲帶、劇本書、桌遊、線上遊戲授權等等，也都是可能的想像。

在《被害者》片尾曲〈誰〉的中，唱著這麼一句歌詞：「誰，能夠找到我。」

湯昇榮說，這句歌詞除了是對應劇情中，被害者希望被社會看到的心境，某種程度上，也是台灣戲劇的處境。雖然從非主流的位置出場，但他希望能帶著台劇，站上全球戲劇市場的舞台，到更遠的遠方去。

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來源：《商業周刊》 1696 期

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