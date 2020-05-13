〈華碩法說〉在家工作、遠距商機延續 Q2營收可望季增逾1成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說，共同執行長胡書賓表示，遠距教學商機將延續至本季，估第 2 季個人電腦出貨將季增 3 成，零組件則進入淡季循環，估季減 1 成，法人估，第 2 季品牌合併營收可望季增逾 1 成，估逾 700 億元。

胡書賓指出，第 1 季疫情造成供應鏈、物流中斷，但催生在家上班、遠距教學商機，帶動商用筆電、板卡、顯卡、電競筆電皆雙位數成長，相關商機將延續到第 2 季。

胡書賓表示，遠距需求從 3 月延續到第 2 季，且通路庫存水位偏低，因此預期到第 3 季前半段，都將有庫存回補商機，至於下半年則還須審慎觀察。

胡書賓進一步強調，商用電腦中 Chromebook 需求最好，亞太、日本教育需求提前浮現，在所有產品中成長最顯著，估第 2 季、第 3 季出貨都將年增 1 倍以上，而根據英特爾內部評估，今年上半年筆電市場出貨將年增 8%、但下半年估將年減 15%，到明年第 2 季才會恢復成長。

法人關心零組件狀況，胡書賓表示，第 1 季中國封城造成零組件短缺，但狀況逐步改善，隨著馬來西亞、菲律賓等東南亞國家採取封鎖措施，對相關通訊、電源等產品測試造成壓力，不過華碩本季並未受零組件短缺影響，但會提前為第 3 季需求預做準備。

至於記憶體價格，上半年價格成長，其中伺服器、個人電腦需求強勁，抵銷了手機需求下滑的壓力，一加一減讓記憶體價格拉扯，至於英特爾 CPU 狀況，主要的供貨問題已經紓解，沒有短缺狀況。

展望下半年，胡書賓表示，英特爾、輝達與超微等陸續推出新一代產品，效能改善有助市場回溫，英特爾將在下半年推出第 11 代筆電處理器，超微也採用台積電 (2330-TW) 7 奈米製程獲市場肯定，將持續與處理器大廠合作。