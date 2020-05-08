宏碁、華碩4月營收月減逾1成 看好本季遠距需求延續

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收，因 3 月基期較高，4 月營收雙雙月減逾 1 成，但受惠遠距辦公、教學商機，仍優於去年同期，法人看好，第 2 季遠距商機將持續發酵，帶動雙 A 營運成長。

宏碁 4 月合併營收達 197.48 億元，月減 17.9%、年增 41.1%，累計今年前 4 月合併營收達 686.02 億元，年減 0.1%。

宏碁表示，在居家辦公、遠距教學需求挹注之下，4 月 Chromebook 營收年增 327.9%、輕薄型筆電營收也翻倍，另外，多重事業引擎策略的動能持續發酵，旗下安碁資訊 (6690-TW) 營收年增 12.7%、展碁國際 (6776-TE) 營收年增 52.2%、智聯服務 (6751-TW) 營收年增 72.3%、安圖斯公司營收年增 42.5%。

華碩 4 月品牌合併營收達 200.41 億元，月減 14.15%、年增 16.82%，累計今年前 4 月品牌合併營收達 827.62 億元，年減 11.21%，華碩也預計下周三 (5 月 13 日) 舉辦法說會。

法人表示，第 1 季雙 A 受農曆新年假期及疫情影響，營運表現低預期，但 4 月起供應鏈恢復情形優於預期，加上第 2 季居家辦公、遠距教學商機發酵，加上電競、創作者等專業型新品推出，可望成為宏碁、華碩第 2 季營運動能。