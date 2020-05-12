信錦Q2營收戰新高 訂單可見到下半年 營運將更優

軸承廠信錦 (1582-TW) 今 (12) 日召開法說，公司指出，第二季在客戶強勁回補庫存需求帶動下，營收可望來到同期最佳，並帶動上半年維持成長，且目前已掌握部分下半年訂單，預期將優於去年同期及上半年。

信錦 4 月在客戶回補庫存需求帶動，加上遠端辦公、教學應用推升顯示器出貨暢旺，單月營收一舉跨過 10 億元大關，來到歷史新高，展望 5、6 月，信錦副總暨發言人張雅惠預估，稼動率持續維持高檔，月營收均可年增雙位數，單季可望改寫同期新高，伺機挑戰歷史單季最佳。

張雅惠更透露，目前已經掌握到部分下半年訂單，以在手訂單來看，第三、四季的營收也可望較去年同期成長，下半年可望優於上半年，法人預估，信錦全年營收將落在 90-95 億元。

張雅惠認為，信錦在品牌客戶中是一線供應鏈，握有 50% 的訂單，剩下 50% 由其餘 2-3 家廠商均分，因此疫情下，客戶為了顧料，會更重視大型供應商，因此也比較有篩選高毛利產品的空間。

信錦去年合併壓鑄件廠敬得科技，張雅惠認為，今年還是調整年，敬得貢獻營收占比約 8-9%，到明年併購效益較明顯，可望帶動集團年營收挑戰百億元，此外，敬得加入後，也有助優化產品組合，信錦顯示器佔比今年可望下降至 6 成左右。