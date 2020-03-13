〈信錦展望〉去年EPS 7.61元創次高 擬配息4.5元殖利率逾6%

軸承廠信錦 (1582-TW) 今 (13) 日公告去年財報，受惠產品組合轉佳、費用持續改善下，稅後純益 9.42 億元歷史新高，年增 5.8%、每股純益 7.61 元，董事會決議，每股擬配息 4.5 元，若以今日收盤價 72.8 元計算，現金殖利率約 6.2%。

信錦第四季營收 22.46 億元，季增 1.9%、年增 1.2%；毛利率 28.6%，季增 1.3 個百分點、年增 2.3 個百分點，營益率 17.3%、季增 2 個百分點、年增 2.6 個百分點，稅後純益 2.36 億元，每股純益 1.91 元。

信錦去年營收 85.82 億元，年減 2.6%、毛利率 26.4%，年增 3.3 個百分點、營益率 14.9%，年增 1.9 個百分點、稅後純益 9.42 億元，年增 5.8%，每股純益 7.61 元。

信錦去年營收雖然下滑，但受惠產品組合調整策略及成本管控得宜，毛利率來到近十年最佳，營益率也為 12 年最佳，加上匯兌利益挹注，推升稅後純益來到歷史新高、每股純益則為歷史次高。

而信錦董事會決議，每股擬配息 4.5 元，配發率約六成，若以今日收盤價 72.8 元計算，現金殖利率約 6.2%。

信錦強調，因應武漢肺炎疫情造成全球總體經濟狀況的不確定性，將持續投入高階機種研發、提升自動化效率與自製零組件品質、並透過中國、台灣、東南亞廠區彈性產能配置提升競爭優勢，持續創造營收與獲利成長。