全球傳動Q1虧損收斂 每股虧0.15元

傳動元件廠全球傳動 (4540-TW) 今 (12) 日公告第 1 季財報，受惠 5G 基地台、自動化設備需求回溫，單季稅後虧損 1451 萬元，較上季虧損收斂，每股虧 0.15 元。全球傳動表示，第 2 季營運將優於首季與去年同期，下半年需求仍得觀察歐美地區疫情發展。

全球傳動第 1 季營收 5.44 億元，季增 1.68%，年增 8.1%，毛利率 16.53%，季減 0.77 個百分點，年減 6.63 個百分點，營益率 - 1.5%，較上季改善，但較去年同期轉負；稅後虧損 1451 萬元，較上季虧損收斂，但較去年同期轉虧，每股虧損 0.15 元。

全球傳動指出，農曆春節前，中國經銷商客戶下單要求 2、3 月出貨的產品，就較往常多，春節後客戶也通知正常出貨，加上中國 5G 基地台相關設備商、自動化設備商需求回溫下，帶動今年首季營收逐月上揚。

全球傳動表示，受惠中國自動化設備、5G 基地台等需求持穩，加上急單持續挹注，整體第 2 季營運將優於第 1 季及去年同期，若撇開疫情因素，營運已順利揮別谷底。

全球傳動並認為，若歐美疫情能在第 2 季受到控制，需求可能遞延至下半年，對全年營收目標不會有太大影響；但若疫情拖至第 3 季或下半年，雖然今年營收仍會優於去年，但成長幅度恐恐不如預期，目前仍得密切觀望歐美地區疫情發展。