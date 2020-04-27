寶雅Q1 EPS 5.06元創同期高 連三季每季賺逾半個股本

連鎖美妝生雜店龍頭寶雅 (5904-TW) 今 (14) 日公布第一季財報，即便新冠肺炎疫情衝擊內需，在防疫商品的需求帶動和展店挹注下，單季稅後純益 4.94 億元，季減 2.56%，年增 8.73%，每股純益(EPS)5.06 元，創同期新高，也是連續 3 季每季均賺超過半個股本。

寶雅第一季合併營收 42.66 億元，年增 12.36%，營業毛利 18.24 億元，年增 11.79%，毛利率 42.75%，年減 0.21 個百分點，營業利益 6.32 億元，年增 6.5%，營業利益率 14.81%，年減 0.81 個百分點。

目前寶雅總店數全台共 231 家，連鎖五金品牌店寶家則有 9 家，其中，北部合計達 89 家，中部 70 家，而南部則有 81 家，比起競爭同業美華泰 15 家、佳碼 10 家和四季百貨 6 家等，寶雅市占近 88%，遙遙領先。

寶雅強調，以每 4 萬人口可開 1 家店來計算，台灣可容納 575 家店，若以估計有效店數 400 家和潛在市場 40 家店來看，整體市場規模可達 440 家，等於未開發市場還有 40%。

寶雅預計 6 月首度插旗北市東區，以每月 180-212 萬元左右租金租下 2 層樓店面共 493.7 坪，租期 10 年，鄰近遠東 SOGO 忠孝和復興館，將成為北市的指標大店。

展望後市，除了同店的持續成長，寶雅目標年底寶雅總店數達 250 家，而寶家也上看 30 家，展店腳步不受疫情影響，營運動能持續看漲。