台灣參與WHA機會不大 吳釗燮：美方認為今年不適合提案

世界衛生大會 (WHA) 下周即將登場，但台灣仍未獲得邀請，外交部長吳釗燮今 (11) 日表示，美方評估今年仍不適合幫我國提案，因此還是由友邦提案，衛福部長陳時中也表示，今年受邀參與 WHA 機會不大。

受疫情影響，今年 WHA 訂於 5 月 18 日至 19 日以視訊方式舉行，美國國會外交委員會主席日前已致函近 60 個國家，要求他們支持台灣參與 WHA，並指出台灣擁有資源與專業，能嘉惠世界對抗新冠病毒 (COVID-19)。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮進行業務報告並備質詢，立委相當關切台灣是否能參與本屆 WHA，江啟臣提問，既然美國多次強調支持台灣，為何不自己提案讓台灣參與 WHA，而是要由友邦提案？

吳釗燮強調，台灣必須與美國和其他理念相近的國家，共同討論最合適的方式，如果美國或其他國家認為今年還不適合替台灣提案的話，我們強硬可能會有反效果。

江啟臣追問，美國是否認為今年不適合提案，吳釗燮回應，「目前為止情況是這樣」，但都有持續在討論，台灣也沒有放棄參與。

陳時中今天在指揮中心記者會上也直言，外交部、外館目前正與理念相近國家、友邦積極爭取參與 WHA，雖然受邀機會不大，但不會放棄，我方仍會透過舉辦視訊會議，爭取連結與曝光度。

我國南美唯一友邦巴拉圭也傳出斷交危機，所幸參議院投票並未通過，不過，眾議院上月底已決定無限期延遲討論支持台灣加入 WHO 倡議提案。對此，吳釗燮強調沒有外交危機，巴拉圭一向支持台灣，民主國家內部有不同的聲音是很正常的事。

