長華擬擴大買進頎邦股權 持股比不超過1成

長華 (8070-TW) 集團董事會決議通過，增加頎邦 (6147-TW) 普通股股票投資案，未來一年將斥資不超過 35 億元買進頎邦股票，持股比例不高於 9.9%，主要目的為財務投資。

長華指出，基於財務投資目的，今年以來持續買進頎邦股票，至 4 月 30 日為止，已持有頎邦 4450 張，持股比率 0.68%，累計投資金額達 2.45 億元，未來將持續擴大買進頎邦股權。

長華表示，頎邦向來穩健經營，且看好未來 COF(覆晶薄膜) 產業趨勢，可望帶來轉投資收益，且未來投資股權增加後，不排除後續有合作機會。

長華旗下 COF 基板廠易華電 (6552-TW) 先前遭頎邦以侵害營業秘密控告，並遭高雄地檢署起訴，易華當當時表示，COF 基板機台設備與頎邦大不相同，且承繼自台灣住礦，並無侵害行為。

外界猜測，長華買進頎邦股票擬尋求訴訟和解，但長華強調，公司仍以財務投資為主要考量，並持續往關鍵材料製造發展，而非純粹的控股公司。

長華第 1 季稅後純益 1.5 億元，季減 21.88%，年減 56.78%；長華表示，去年第 1 季因認列轉投資公司望隼科技的一次性獲利 1.2 億元，是今年第一季獲利衰退的主因。

長華也公布 4 月營收 13.89 億元，月減 1.35%，年增 16.51%，累計前 4 月營收 51.77 億元，年增 11.15%。