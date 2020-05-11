M17完成D輪募資8億元 續攻娛樂影音商機

娛樂影音集團 M17 集團今 (11) 日宣布完成 D 輪募資，獲得近 3000 萬美元 (約新台幣 8 億元) 資金挹注，M17 表示，近期在全球疫情影響下，簽約內容創作者、新用戶皆創下新高，新一輪資金預計將集中在台灣、日本及美國市場使用，並進一步拓展至其他關鍵新興市場。

M17 表示，這次 D 輪募資由新加坡 Vertex Growth Fund 領投，韓商 Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、新加坡 Innoven Capital、日本 KAGA ELECTRONICS、紐約 ASE Global Group 等共同參與投資。

M17 集團是從 2015 年成立 17 Media 開始，目前在日本及台灣市占率超過 60%，而旗下除 17 Media 外，還包含 MeMe 直播，瞄準印度、東南亞市場，以及 HandsUP 社群直播購物平台，全球用戶數超過 5400 萬人。

根據市調 Frost & Sullivan 指出，預計 2022 年在亞洲已開發市場中，影音串流產業產值將成長到 33 億美元 (約新台幣 984 億元)，其中又以日本為最大市場，規模達 11 億美元 (約新台幣 328 億元)。