疫情影響 佳世達Q1純益季減六成 EPS 0.12元

佳世達 (2352-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，稅後純益 2.33 億元，季減 63%、年減 74%，每股純益 0.12 元，佳世達也同步公告今年股利政策，每股擬派發 0.75 元現金股利，若以今日收盤價 17.05 元估算，現金殖利率約 4.4%。

佳世達第一季營收 392 億元，季減 15%、年減 2%；毛利率 13.4%，季增 0.6 個百分點、年增 0.1 個百分點；營益率 2.7%，季減 0.2 個百分點、年減 0.9 個百分點；稅後純益 2.33 億元，季減 63%、年減 74%，每股純益 0.12 元。

回顧佳世達第一季營運狀況，受到肺炎疫情影響，營收下滑但營業費用增加，加上權益法認列業外虧損，影響整體獲利，不過，以產品組合來看，毛利較佳的智能解決方案和醫療事業大幅成長，營收比重突破二成，達到 22%。

佳世達認為，疫情對全球民生、經濟造成嚴重衝擊，但也帶來雲端化與自動化的轉移機會，持續以優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件為四大營運方針，推動企業轉型。

而佳世達今日也同步公告股利政策，每股擬配息 0.75 元，相較去年每股純益 1.82 元，配發率逾四成，若以今日收盤價 17.05 元估算，現金殖利率約 4.4%。