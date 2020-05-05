東森廣召服務業人才 釋出500名職缺 年薪上看百萬

新冠肺炎疫情衝擊不少產業，又以觀光旅遊產業處在海嘯第一排，數萬人生計受影響，東森集團總裁王令麟今 (5) 日表示，集團共將大舉徵才 500 人，尤其鎖定具飯店、百貨樓面和大型餐飲管理長才，祭出百萬年薪，邀請人才加入。

王令麟指出，東森自然美目前非常欠缺經營管理人才，同時，看到旅遊業、百貨業受到疫情波及，如台南大億麗緻酒店一口氣將有 251 人失業，還有許多旅行社員工也面臨失業，內心感到相當不捨，因此，此次東森將以百萬年薪廣邀好手加入。

儘管美容產業普遍受疫情衝擊，不過，東森說明，藉由王令麟親自見證並拍攝影片宣導，以及優惠集團 500 名員工及親友到店體驗等策略奏效，業績仍維持成長。

王令麟相當重視東森自然美的實體據點和品牌發展，日前耗資 5000 萬打造東森自然美深坑生技中心，並邀請教授級專家學者加入顧問團行列，提升產品品質，今年也將持續展店，預計從目前的 9 家增至 20 家。

王令麟強調，東森以最高規格經營東森自然美，除了擁有完整教育訓練制度，也提供北中南教育培訓中心和優質員工宿舍，並與世新、醒吾、致理、弘光科大等大專院校建教合作，美容師薪資和獎金均優於業界。

除了東森自然美，東森集團包括東森購物、東森新聞雲、東森全球新連鎖、東森寵物雲等子公司，均因持續拓展業務正在徵才，總名額高達 500 人，其中，自然美徵才 170 名、寵物雲 150 名、東森直銷 50 名、東森購物 100 名，而新聞雲 30 名。