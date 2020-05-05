【群益投顧】指數盤中震盪加劇季線位置區間整理

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日因蘋果、微軟、臉書、亞馬遜等科技巨擘尾盤勁揚走升，抵銷金融、航空類股的跌勢，加上原油價格續彈，激勵能源類股上漲，美四大指數全面收紅，其中 NASDAQ 守穩在季線與年線之上，走勢相對穩健。台股今 (5) 開高 36.47 點，指數多於盤上震盪，終場加權指數上漲 54.13 點，成交量 1779.85 億元。盤面上以半導體材料設備廠、被動元件、IC 設計、網通、PCB、防疫概念、線上遊戲、資產概念、MOSFET 走勢表現相對強勁。

二、盤勢預估

台股自 4 月最後一週隨資金湧入、台幣走升，推升指數一度攻上 11000 點大關。就技術面與籌碼面觀察，大盤從本波低點回升，完成黃金切割率 0.618 的強彈格局後，目前指數位階來到 3/12 爆出 2700 億元大量長黑 K 位置，短線籌碼仍需時間消化前波市場解套賣壓，預估大盤將在季線位置進行區間整理。

由於台股首季業績表現、4 月營收與股利政策陸續公佈，近期股價仍會反映基本面的營運概況。操作策略中，5G 基礎建設、伺服器、網通、高速傳輸與資料中心等產業趨勢向上的族群仍是今年投資主軸，殖利率概念股則要掌握今年預估獲利維持平穩的投資標的佈局。

被動元件類股中，禾伸堂 (3026-TW) 今年首季營收較去年同期成長 4.4%，營業利益率和毛利率分別為 11.88% 與 23.67%，創近 4 季的最佳表現，由於禾伸堂切入利基型產品並強化產銷組合，加上第 2 季訂單能見度高，激勵今日股價勁揚。另禾伸堂擬配發現金股利 7 元，以目前股價計算現金殖利率逾 5%。奇力新(2456-TW)3 月營收年增 10.22%，因伺服器、NB/PC 需求提升，帶動電阻、電感的拉貨動能，客戶訂單能見度至 6 月底，營運展望將逐月走升，帶動今日股價突破整理平台。

MOSFET 族群，大中 (6435-TW) 今年第 1 季受到疫情影響，首季營收年減 9.4%，惟遠距辦公趨勢興起，NB 和伺服器在客戶急單湧現，MOSFET 台廠投片力道轉強，第 2 季業績表現明顯回溫。杰力(5299-TW)3 月營收年增 1.09%，杰力因逐步提高商用筆電的營收比重，加上伺服器、NB 等終端需求維持韌性，營運動能可望好轉。

台光電 (2383-TW) 第 1 季稅後 EPS2.29 元創歷史同期新高，受惠於品牌手機規格升級，首季毛利率 24.21%，隨台光電切入超微和英特爾的伺服器供應鏈後將增添未來營運動能，激勵近期股價攀高。

三、強勢股

電子：

禾伸堂 (3026-TW)、燿華 (2367-TW)、杰力 (5299-TW)、群電 (6412-TW)、宣德 (5457-TW)、茂林 - KY(4935-TW)。

非電：

國光生 (4142-TW)、亞諾法 (4133-TW)、毛寶 (1732-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、台耀 (4746-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據__