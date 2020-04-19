美市場需求5月後可望回溫 南港Q2營運估成長

南港輪胎 (2101-TW) 去年推出利基型產品，產品組合轉佳，帶動 EPS 創近 8 年新高，不過，今年 3 月起受肺炎疫情影響，歐洲、美國市場拉貨動能趨緩，南港看好，美國客戶 5 月復工後可望啟動拉貨，第 2 季營運將優於第 1 季。

南港 3 月營運受到美國、歐洲市場疫情影響，營收年減逾 3 成，目前南港美國與歐洲輪胎營收比重分別為 40% 與 28%，均由台灣廠供貨，美國兩大客戶其中一家受到疫情影響，待其 5 月復工後，拉貨可望恢復正常，屆時營運將逐步回溫，至於中國江蘇廠區，目前復工率達 7 至 8 成，整體而言，南港看好第 2 季營運將優於第 1 季。

展望本業營運，南港名譽董事長林學圃日前表示，今年原物料價格預估將盤整，加上產品組合調整，推升高值化產品比重，在啟動高值化轉型下，毛利率也可望持續向上攀揚，今年營運將優於去年。

為因應電動車時代來臨，及無人自駕車趨勢，南港輪胎正著手進行智慧輪胎研發，將智慧 IC 嵌入輪胎內部，以取得輪胎行駛間溫度、胎壓、轉速等即時資訊。

南港去年自有品牌外銷與代工比重分別為 7 成與 3 成，在兩者產業環境均轉佳之下，加上產品組合調整，且推出新防爆胎、電動車胎等利基型新品助攻，原物料價格也走跌，成本壓力獲緩解，獲利能力提升，去年稅後純益 11.36 億元，年增 5.19 倍，每股純益 1.42 元，創近 8 年來新高。

此外，南港看好輪胎產業後市，近來共斥資逾 6 億元，二度增持泰豐股票，目前持股比例已提升至 9.59%，泰豐今年 6 月股東會將進行董監改選，南港未來不排除再增持泰豐股票，也不排除進入董事會。