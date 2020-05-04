瑞基檢測試劑供不應求將漲價 Q2毛利率看增

瑞基海洋 (4171-TW) 表示，海外國家持續受到新冠肺炎疫情延燒，檢測試劑供不應求，估 5 月開始出貨將翻倍成長，另外，因應原物料成本上漲、調漲產品價格，法人預期，第 2 季營收可望優於上季，也有助毛利率攀升。

瑞基開發的新冠肺炎檢測試劑，4 月出貨約 7 萬劑，目前中東、阿拉伯、土耳其、馬來西亞、印尼等海外國家，近期檢測需求量暴增，紛紛上門詢問，由於訂單能見度高，已啟動擴產計畫，預計自 5 月月產能可達 15 萬劑、6 月上看 30 萬劑。

法人表示，目前瑞基的試劑單價約 10 美元，因已陸續取得相關認證，且產品供不應求、原物料上漲、調漲試劑價格，瑞基將依不同區域與出貨量，單價上調至 15-20 美元，可望進一步帶動第 2 季毛利率成長。

瑞基共開發出 2 款新冠病毒檢測試劑，分別為適用於實驗室使用的 qPCR(Real-Time PCR) 試劑，及適用瑞基 POCKIT 平台的 iiPCR 系列試劑，兩款檢測試劑靈敏度已通過檢核，產品只要置入樣本，85 分鐘即可產生檢測結果，靈敏度及準確度與國家級實驗室無異，產品也取得歐盟體外診斷醫療器材 (CE-IVD) 及台灣衛福部醫療器材專案製造。