5月新制上路 史上首次報稅2個月、嫌惡設施新增2項

一年一度的報稅季來了，今年碰上新冠肺炎疫情擾亂，財政部首度將綜所稅繳納期限延長至 6 月 30 日，同時也有五大利多新制，要讓民眾減稅有感；此外，定型化契約「嫌惡設施」又再新增 2 項，買賣房屋可要特別注意了！還有哪些不可不知的 5 月新制上路，《鉅亨網》彙整一張表讓讀者快速看完所有重點。

2+5 報稅新規上路 民眾減稅有感

又到了 5 月報稅季，今年受疫情影響，報稅流程不同以往，除了繳納時間延長至 6 月底，考量民眾若因疫情短時間無法負擔綜所稅，財政部也開放延期或分期，最長可延期 1 年或最多分 36 期繳納。

今年報稅也多了新方式，民眾持自然人憑證或已經註冊的健保卡前往四大超商，插入多媒體事務機 (KIOSK)，如 ibon、Famiport 等，就能取得「查詢碼」，隨後再回到網路申報系統，輸入身分證字號與戶號後便可申報，無須再準備讀卡機。

除了報稅流程、方式改變，今年也新增五大利多新制，一、基本生活費調高到 17.5 萬元；二、長照扣除額定額減除每人 12 萬元；三、放寬「無謀生能力」扶養親屬的標準；四、俗稱「名模條款」的薪資所得特別扣除額；五、同性伴侶今年首度適用合併申報。

財政部第一批退稅也首次提前至 6 月底，粗估約有 294 萬戶受惠，可搶先領到 455 億元退稅，若想成為退稅早鳥族，必須在 5 月 1 日至 6 月 1 日間完成網路申報。

中繼水箱、基地台 賣屋全都露

為了保障買房民眾的權益，內政部去年已修訂成屋買賣定型化契約，「嫌惡設施」再新增 2 項，從 5 月 1 日起，房仲或代銷提供成屋銷售時，必須在「不動產說明書」中揭露中繼幫浦機械室或水箱、行動電話基地台設施等資訊，以減少消費糾紛，若違反規定，最重將面臨 30 萬元罰鍰。

減輕農友負擔 肥料補貼再加碼

受疫情影響，農委會 4 月中旬啟動實名制預購肥料，每包 (40 公斤) 補助 20 元，主委陳吉仲預告，5 月 15 日起，每包補助金額將加碼至 30 元，6 月 15 日起預購肥料每包補助再提高到 40 元，補貼措施將持續到疫情結束為止。

海外包裹實名制 延後至 5/16 上路

財政部關務署 2018 年開始推動海外包裹實名制，原計畫將在今年 4 月 16 日開始強制執行，不過在考量到官方 App「EZ WAY 易利委」使用率仍然很低，以及疫情發展等因素，將強制執行時間延後一個月至 5 月 16 日實施。

如果民眾沒有填寫報關委任文件或是利用 EZ WAY 易利委實名認證，首次會收到未實名認證提醒，即為「黃牌」通知，但第二次後將直接舉「紅牌」，海關直接不受理進口包裹要求，等於包裹無法進來台灣。