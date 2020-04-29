〈財委會質詢〉防疫紓困租稅優惠再加碼 今年首季虧損可抵減2018年未分配盈餘

為了讓受疫情影響的企業有喘息空間，財政部長蘇建榮今 (29) 日表示，企業今年首季若因疫情影響而虧損，只要虧損已實現並經會計師簽證，可抵減今年申報 2018 年未分配盈餘。

民進黨立委吳秉叡質詢問，疫情讓部分企業營收銳減，導致今年首季獲利虧損，財政部是否考慮放寬讓企業可直接扣抵今年要申報繳納的 2018 年未分配盈餘，讓企業可保留更多現金調度運用？

蘇建榮表示，目前正在研議所得稅法第 66-9 條的其他條款，研議讓企業可用今年的虧損，提前扣抵未分配盈餘所得稅，以保留更多現金流。

財政部賦稅署副署長李怡慧說，目前企業虧損可優先抵減營所稅後，再抵減前一年度的未分配盈餘所得稅，但今年考量疫情衝擊，因此將放寬現有制度，讓企業可提前一年減除未分配盈餘所得稅。

舉例來說，某企業 2018 年未分配盈餘為 300 萬元，但今年第 1 季因疫情而虧損 100 萬元，根據放寬前的既有規定，該企業今年首季虧損還無法用來減除 2018 年的未分配盈餘，根據目前 5% 稅率計算，企業須繳納 15 萬的未分配盈餘所得稅。

但放寬規定後，該企業如果第 1 季虧損 100 萬元，經換算上半年虧損 200 萬元，則該企業 2018 年未分配盈餘在減除上半年虧損 200 萬元後，未分配盈餘只剩下 100 萬元，計算後實際申報繳納的的所得稅只剩下 5 萬元，可立即省下 10 萬元稅負。

但要注意的是，如果企業今年最後轉虧為盈，國稅局就會調整稅負，要求企業補稅，換言之，假設企業今年全年盈餘 50 萬元，明 (2021) 年報稅時就要補繳今年節省的稅負，也就是今年節省的 10 萬元未分配盈餘所得稅。