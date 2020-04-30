〈美股早盤〉初領失業金又飆384萬人 道瓊早盤跌逾3百點

儘管美國聯準會在週三 (29 日) 的利率會議中，宣佈維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，提振了市場信心，但隨著美國於週四 (30 日) 公佈的經濟數據不如預期，造成美股開盤結束昨日的漲幅，四大指數皆下跌，道瓊指數於開盤大跌超過 300 點。

儘管週四 (30 日) 美股呈現下跌的態勢，但 4 月份整體股市表現卻相當亮眼。截至週三收盤，S&P 500 指數於本月上漲了超過 13%，創下自 1974 年以來最大的單月漲幅，道瓊指數則上漲了 12%，為自 1987 年以來最大的單月漲幅。

新冠肺炎疫情

美國累計確診病例數已突破 103 萬人，吉利德明星藥「瑞德西韋」週三 (29 日) 公佈試驗數據取得正面進展，點燃華爾街的希望，美國總統川普要求 FDA 加速批准該藥。

此外，美國總統川普表示，現行的社交距離指引在週四 (30 日) 到期屆滿後，將不會延長實施，白宮資深顧問庫許納 (Jared Kushner) 則表示，美國經濟在 7 月之前就能恢復活力。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (30 日) 公佈截至 4 月 25 日當週初請失業金人數，報 383.9 萬人，高於市場預估值 350 萬人。在過去六週以來，美國的初領失業金人數，總計已超過 3 千萬人。

另外，由於社交距離及封鎖措施導致消費需求萎縮，美國 3 月份的個人支出大幅衰退 7.5%。

截至台北時間週四 (30 日)22 時許：

道瓊指數下跌 314.37 點或 -1.28%，暫報 24319.49 點

那斯達克下跌 14.12 點或 -0.16%，暫報 8900.59 點

標普 500 下跌 23.03 點或 -0.78%，暫報 2916.48 點

費半下跌 21.70 點或 -1.21%，暫報 1776.06 點

台積電 ADR 下跌 0.40% 至每股 54.18 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.6%

紐約輕原油上漲 15.47% 至每桶 17.39 美元

布蘭特原油上漲 8.34% 至每桶 26.25 美元

黃金上漲 0.01% 至每盎司 1713.60 美元

美元指數上漲 0.03% 至 99.677 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Facebook(FB-US)

Facebook 早盤上漲 7.40%，達 208.34 美元。

Facebook 於週三 (29 日) 盤後公佈 2020 財年第一季財報，臉書第 1 季營收年增將近 18% 至 177.4 億美元，優於市場預期，廣告收入受肺炎疫情影響，在 3 月大幅下滑，但 4 月前三個禮拜有趨於穩定的跡象。Facebook 於 Q1 淨利翻倍成長，但稀釋後 EPS 1.71 美元，不如市場預期。

Q1 財報關鍵數據

EPS： 1.71 美元 vs. 1.75 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

淨利： 49 億美元

營收：177.4 億美元 vs. 174.1 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營業利益率：33 %

每日活躍用戶數 (DAU)：17.3 億人

每月活躍用戶數 (MAU)：26 億人 vs 25.5 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

麥當勞 (MCD-US)

麥當勞早盤下跌 2.49%，達 183.33 美元。

麥當勞於週四 (30 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報，受到肺炎疫情的影響，導致餐飲業被迫關閉，麥當勞於 Q1 獲利大幅衰退 17%，至 11.1 億美元，每股盈餘則為 1.47 美元，較去年同期的 1.72 美元下滑，且低於市場預估值 1.57 美元。

此外，麥當勞於 Q1 營收則報 47.1 億美元，較去年同期下滑 6%，但仍高於市場預估值 46.5 億美元。另外，Q1 的同店銷售衰退了 3.4%。由於疫情增加營運不確定性，麥當勞已於日前撤回了對於 2020 年全年的財務預測。

推特 (TWTR-US)

推特早盤下跌 7.37%，達 28.80 美元。

推特於週四 (30 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報，儘管市場擔憂疫情將會對該公司的廣告業務造成衝擊，但推特於 Q1 的營收、獲利仍雙雙優於預期。Q1 營收報 8.08 億美元，較去年同期增長 3%，且高於市場預估值 7.76 億美元，每股盈餘則為 0.11 美元，高於市場預估值 0.10 美元。

此外，平均每日活躍用戶數報 1.66 億人，較去年同期增長 24%，且高於市場預估值 1.64 億人。另外，由於疫情導致不確定性增加，推特並未提供對於 Q2 及全年的財務預測。公司原本計劃將建立新的數據中心，但目前已將該計劃延後，預期將對 2020 年的資本支出造成影響。

今日關鍵經濟數據：

美截至 4/25 當週初請失業金 (萬人) 報 383.9，預估 350，前值 442.7

美截至 4/25 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 503.325，前值 578.6

美國 3 月 PCE 物價指數年增率報 1.3%，預估 1.4%，前值 1.8%

美國 3 月 PCE 物價指數月增率報 -0.1%，預估 -0.3%，前值 0.1%

美國 3 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.7%，預估 1.5%，前值 1.8%

美國 3 月核心 PCE 物價指數月增率報 -0.1%，預估 -0.1%，前值 0.2%

美國 3 月個人支出月增率報 -7.5%，預估 -4.2%，前值 0.2%

美國 3 月個人收入月增率報 -2.0%，預估 -1.5%，前值 0.6%

美個人支出月增率、個人收入月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

巴克萊經濟學家 Michael Gapen 預估，美國於 4 月份的失業率將可能攀升至 19%。他表示，政府所實施的薪酬保障計劃 (PPP，Paycheck Protection Program)，原本的用意是協助企業支付員工薪資，並保障就業機會，但實施的成效卻不如預期。

目前 S&P 500 企業中，有半數已公佈了 2020 年第一季的財報，Earnings Scout 分析師 Nick Raich 表示，市場認為最嚴重的獲利預估調降，將會發生在第二季，而當 7 月份企業公佈第二季財報時，大部份的下行風險皆已被反映。

Gilman Hill Asset Management 首席執行長 Jenny Harrington 亦表示，目前市場的不確定性已逐漸下降。