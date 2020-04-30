〈友達法說〉Q1虧損較上季收斂 EPS -0.53元 已連虧五季

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日公布首季財報，受肺炎疫情衝擊，出貨面積下降，但產品組合調整與成本管控得宜，稅後虧損 49.91 億元，較上季收斂，但虧損金額較去年同期擴大，每股虧損 0.53 元，已為連 5 季虧損。

友達第 1 季營收 536.9 億元，季減 13.4%，年減 19.5%，毛利率 - 0.7%，較上季的 - 2.4% 改善，但較去年同期的 0.4% 轉負，營益率 - 10.1%，較上季的 - 10.5% 改善，也較去年同期 - 7.6% 衰退；稅後虧損 49.91 億元，衰退金額較上季縮小，但較去年同期擴大，每股虧損 0.53 元，

出貨方面，友達第 1 季大尺寸面板出貨量約 2240 萬片，季減 15.5%；中小尺寸面板出貨量約 2950 萬片，季減 21.2%。從產品應用別來看，電視營收占比由去年第 4 季的 30% 擴增至 35%，產品 ASP 也上漲；顯示器占比 14%，行動 PC 與裝置占比 26%，商用及其他 25%。

友達第 1 季適逢產業傳統淡季，加上新冠肺炎疫情影響，打亂供應鏈出貨節奏，導致整體出貨片數與出貨面積減少，營收下滑，但公司持續調整產品組合及控管成本，虧損幅度較上季收斂。