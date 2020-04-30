負油價時代 搶進優質美債趁現在

受到疫情影響，全球對原油的需求減少，導致原油價格表現欲振乏力，各國政府為減緩疫情衝擊，擴大推出各項救市政策前所未見，惟負油價的利空消息仍影響投資人信心，美國投資等級債大受市場青睞。保德信投信表示，美國投資級債具避險及較高殖利率雙優勢，加上信用利差收斂預期，成為金融市場震盪下最佳的資金避風港。

保德信 PGIM 固定收益團隊表示，受到疫情衝擊企業財報可能不如預期，加上整體經濟數據表現不佳，甚至國際油價劇烈波動引發通縮疑慮下，市場避險資金流往債券市場，美國公債殖利率走跌，特別是長天期公債跌幅較重，讓債券殖利率曲線趨於平坦，反映市場對當前經濟前景疑慮，公債殖利率維持低檔震盪，受惠於信用利差收斂優勢，預期美國投資級債可望延續偏強格局。(資料來源：保德信投信整理，2020/04。)

PGIM 固定收益團隊進一步分析，觀察目前美國投資等級債之殖利率約 2.7%，約當 1997 年以來第 5 個百分位數，然信用利差水準來到第 90 個百分位，顯示就信用債在價格⾯而言相當具有吸引力，預料未來之信用利差將持續收斂，成為吸引市場資金流入主要因素。(資料來源：保德信投信整理，2020/04。)

面對 2020 年債市動向，PGIM 固定收益團隊對於今年投資級信用債市看法仍趨於正面，其收益水準優於現金，在疫情尚未減緩、美中貿易戰再起，以及美國總統選舉等諸多變數干擾下，預期美國投資債券將持續吸引穩定買盤。整體來說， 2020 年投資人不可掉以輕心，投資組合建議納入美國企業為主的投資等級公司債尤佳，如 PGIM 美國公司債基金提供美元累積及月配息級別，滿足投資人債息收益需求，並且提高整體投資組合防禦能力。(資料來源：保德信投信整理，2020/04。)

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