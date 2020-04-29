富邦媒Q1獲利創單季新高 EPS衝上3.16元 優市場預期

百貨股后富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日公布第一季財報，在季營收創同期新高和單季次高帶動下，稅後純益 4.42 億元，年增 11.62%，每股純益 3.16 元，寫獲利新高紀錄，較電商傳統旺季的第四季表現更佳，也優於市場預期。

富邦媒第一季合併營收 151.06 億元，年增 28.72%，營業毛利 14.79 億元，年增 21.04%，毛利率 9.79%，年減 0.62 個百分點，營業利益 5.62 億元，年增 23.84%，營業利益率 3.72%，年減 0.15 個百分點。

富邦媒說明，受新冠肺炎疫情影響，台灣零售業第一季年減 0.6%，但消費版圖轉移至網路購物，在宅經濟發酵加上網路購物維持高成長趨勢下，旗下 momo 網路購物第一季業績已占營收達 90%，占比較去年成長 35.5%。

展望後市，富邦媒積極協助中小企業強化線上銷售布局，同時強攻生鮮版圖。

為協助中小零售店家挺過疫情帶來的衝擊，旗下 momo 摩天商城繼推出「台北店家到你家」，協助線下逾百家店家至線上通路推廣優質商品，同時，響應經濟部「零售業上架電商服務堆動計畫」，祭出「momo 摩天商城推廣專案」。

另一方面，在行政院農委會號召下，momo 購物網規劃「農產嘉年華」活動專區，開賣具有溯源、產銷履歷、有機或 CAS 認證的國產農產品，自活動上線至今帶動農產漁類年成長逾 3 倍，尤其以釋迦、米麵最熱銷。

而最新生鮮促銷活動是，momo 與高雄梓官區漁會合作，銷售外銷等級頂級龍虎斑，為農漁業拓展國內銷售市場。