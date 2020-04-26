公股銀拚紓困 貸款核貸率突破6成

為降低疫情對產業的衝擊，財政部責成公股銀行積極提供紓困方案，根據財政部最新統計資料，截至 4 月 24 日為止，公股銀行承做紓困核貸比率已突破 6 成，其中個人貸款核貸率更突破 8 成，反映公股銀行對於紓困政策的配合度。

新冠肺炎疫情導致百業蕭條，財政部祭出五大措施因應，包括：公股銀行實施紓困貸款、租稅協助措施、調降國有土地租金 2 成，並針對促參案提供紓困，並編列 5 億元預算提供經營困的彩券業者紓困方案，降低疫情對產業的衝擊。

立法院財委會 27 日將邀請財政部列席報告新冠肺炎紓困振興特別預算執行的最新進度，根據財政部最新出爐報告顯示，目前公股銀行承做紓困貸款核准件數共 13868 件、核貸金額共 2226.56 億元。

在政策性貸款部份，目前共核准 5138 件、核貸金額共 868.11 億元；企業戶貸款核貸件數也有 4754 件、1021 億元；至於個人貸款也已核貸 3976 件、金額共 337.45 億元。

從核貸比率來看，不論是政策性貸款、企業戶或個人戶貸款核貸比率都突破 6 成，其中又以個人貸款核貸率最高，平均核貸率高達 87%。

在租稅協助部分，除了受檢疫、隔離治療者可申請延後申報繳稅外，今年綜所稅也拍板全面延長一個月，申報截止日將延長至 6 月 30 日為止；而受疫情影響的業者可依產業別申請調減查定銷售額、營業稅，或是將停用樓層申請改用非住家、非營業用稅率課徵房屋稅。

根據財政部統計，今年第 1 季共有 48.2 萬家營業人調減查定銷售額、營業稅，調減營業稅額共 1.9 億元；而房屋稅部分也已受理 1365 件、減少稅額 6087 萬元。

此外，為降低國有非公用土地承租人租金負擔，財政部日前也拍板全面調降國有非公用地租金 2 成，其中國有非公用不動產共有 18 萬戶受益、金額約 6 億元；國營事業所有房地也有 1955 件受益、金額約 2.15 億元。