金正恩狀況不明 旅居海外40年的叔父突然成鎂光燈焦點

大概自北韓建國以來，金平日 (Kim Pyong Il) 就一直被認為是「王位」的一名可能接班人選，如今金正恩的身體狀況撲朔迷離，身為叔父的他再次被人談起。

現年 65 歲的金平日是北韓建國領導人金日成最後一個為外界所知仍然在世的兒子。在 1970 年代輸給他同父異母的兄弟金正日之後，金平日在海外呆了四十年左右，在匈牙利、保加利亞、芬蘭、波蘭和捷克擔任過外交職務，去年才回到平壤，而金正日在位時間一直從 1994 年持續到 2011 年。

儘管金平日一直處在權力邊緣，北韓官方媒體也對他少有提及，且回國後也沒有足夠的實力向政壇發起衝擊，但一些北韓觀察人士表示，金平日最終有可能會接任現年 36 歲且尚未指定接班人的金正恩，主要因為他有著金氏家族血統，還是男性。

據北韓駐英國前副大使、現已叛逃至南韓的 Thae Yong Ho 稱，平壤保守的男性高層可能會反對將權力交給金正恩 30 歲的胞妹金與正，近幾年她一直在輔佐兄長出謀劃策。不過，考慮到她的性別而且還很年輕，很可能會遭到反對。

「問題在於北韓若是交給金與正領導，不太可能維持下去，」Thae 稱，並警告以她為首的政壇可能會引起大亂。「為避免這種情況，有些高層領導可能會設法把被軟禁的金平日帶回權力中心。」

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