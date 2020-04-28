SEMI：晶片廠因應肺炎疫情做好準備 95%實施強制居家辦公

SEMI 環境、健康與安全 (EHS 工作小組最新調查結果顯示，許多半導體晶片廠皆於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情爆發前，便制定業務持續營運計劃，受訪企業近半數已完成疫情應變手冊擬定策略，整體而言，各企業均對疫情採取強力、有效的應對措施，截至 3 月下旬，已有 95% 企業實施強制居家辦公政策。

根據此次調查 19 家受訪企業所擬定的業務持續營運計劃中發現，主要目的在於加快危機應對速度，及減輕對業務帶來的衝擊，包括針對公司營運 (IT、製造、財務、公共關係，與健康與安全) 等威脅的可能對策。

其中 9 家企業 (佔整體 48%) 之前便已參考世界衛生組織 (WHO) 等機構因應病毒流行可採取的準備措施，制定疫情爆發所對應的應變計劃。就地區來看，設有疫情應變計畫的亞洲企業數量，遠遠超過美國或歐洲同業。

截至 3 月下旬，已有 95% 企業實施強制性居家辦公政策，以達遠端執行業務目的。有 90% 企業尚不考慮對具交叉污染風險的員工使用電子追蹤設備，台灣已有效布建相關技術，以追蹤新冠肺炎確診病例及旅遊史。

近 75% 受訪企業為員工進行溫度檢測監控，84% 也量測公司訪客及派遣人員體溫，另約 75% 則以非接觸式紅外線體溫量測裝置作為主要測試方法。

員工、員工家庭成員或近距離接觸者患病，但未確診新冠肺炎的情況下，有 42% 企業指示員工留在家中，直到員工本人及家人無任何症狀至少 72 小時；3 成企業建議員工留在家中至少 14 天，直到員工本人和家人沒有症狀為止。

63% 企業僅允許「重要」訪客於完成健康調查表，並量測體溫後進入公司及相關設施，21% 的企業則禁止訪客來訪。超過一半企業於實施社交距離保護措施下，維持製造作業如常。

SEMI EHS 工作小組 3 月初成立不久後，便著手進行此調查，收集 SEMI 會員企業如何確保員工安全無虞、為維持生產所採行的設施和製造時程調整措施。工作小組由全球半導體供應鏈中公司代表組成，編制隨著業務推展擴大，目前共有 20 個成員，每週固定召開一次線上會議。