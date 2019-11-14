〈造紙法說〉永豐餘Q3獲利創新高 回台投資將著力四大循環

永豐餘 (1907-TW) 今 (14) 日召開法說會，業外因轉投資事業挹注股利收入 7 億元，第 3 季歸屬母公司稅後純益 11.79 億元，較去年同期成長 48.7%，單季每股純益為 0.71 元，創單季歷史新高。展望後市，永豐餘已經申請台商回台投資，將著力碳、水、紙、再生能源等四大循環。

永豐餘指出，2012 年轉型為投控公司後，投資面向涵蓋紙業循環經濟、材料、IoT 科技、生機生醫與金融創投，前三季合併營收新台幣 554.21 億元，營業淨利 21.58 億元，較去年同期成長 14.6%，業外因轉投資事業股利挹注、權益法認列轉投資獲利成長，歸屬母公司稅後純益 18.4 億元，年成長 37.2%，前三季每股純益為 1.11 元。

從各項投資來看，永豐餘副總暨發言人殷國堂表示，紙業循環經濟面向，三大事業群受漿紙價格降低影響，然而北越新廠投產後市場需求暢旺，前三季合併營收僅微幅影響；獲利表現上，工紙紙器事業群及消費品事業群產品組合也改善獲利成長。

殷國堂表示，其他轉投資因長期關注產業發展、看準趨勢，投資綜效也有所顯現，其中，申豐特用應材專注高附加價值及差異化產品，提升獲利率；永道射頻技術持續拓展歐洲市場，並積極開發新零售市場，獲利穩健。

永豐餘已申請台商回台投資，殷國堂表示，「循環經濟」是永豐餘初創生產事業時便植入企業經營的思維，在發展事業規模的同時，更同步思考碳、水、紙、再生能源等四大循環，期望所有資源都能不斷地循環利用，並透過技術加值轉化，提升資源運用效率及價值，朝「零廢棄」全循環邁進。

殷國堂強調，新屋廠今年第四季正式啟用全台最大沼氣發電系統，沼氣發電的原理，是將製程排放水的有機物由厭氧菌分解產生沼氣（甲烷），沼氣經過內燃機產生熱能發電；新屋廠每天的沼氣產量為 28000 立方米，甲烷純度達 80%，發電效率為 40%，三項指標均為台灣業界領先。

目前，新屋廠沼氣發電已設有兩套容量共計 2400kW 的發電系統，並預計 2020 年第 3 季興建完工第三套容量 1560kW 的發電系統，屆時年發電量將達 3200 萬度，可供台灣近 1 萬戶家庭用電。