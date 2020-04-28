疫情加速企業去全球化 沈榮津：台廠三方向布局

經濟部長沈榮津今 (28) 日接受廣播節目專訪，面對政府紓困、振興措施，他強調，現階段仍以協助企業紓困為主，仍未鬆口酷碰券等振興措施上路時間，但在疫情危機中，他表示，企業也要開始數位轉型、重新調整全球據點，包含高階留台灣、中低階往新南向國家、歐美就近設廠等去全球化作為，降低全球貿易風險。

沈榮津表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情讓產業開始朝去全球化布局，因武漢爆發疫情導致供應鏈出現斷鏈危機，如果沒有就地產業鏈，就算有市場需求也無法供給生產，而過去在全球分工中，台灣資通訊 (ICT) 產業雖也有布局，但最終仍集中在中國。

沈榮津進一步指出，去年美中貿易戰就讓企業開始調整全球布局，各國政府也都希望保有穩定製造業比例，以維持經濟發展，在這次疫情衝擊下更加速產業布局腳步，主要分為三大方向，包含高階移回台灣、中低階轉往新南向國家，並接近歐美終端市場就地設廠。

以過去產業為例，沈榮津表示，像是台灣自行車業者就在歐洲就近設廠，部分工具機業者也計畫在歐洲設廠，經濟部將從旁協助。

另一方面，市場關注的紓困振興措施，沈榮津指出，現階段仍是紓困階段，強調前面紓困做好，讓企業維持正常、員工保有就業，未來才能夠提高振興階段效益，在疫情期間，廠商也必須做數位升級轉型，包含製造業工業 4.0、餐飲零售業導入數位平台等。

而國內口罩供給持續增加，沈榮津透露，本周口罩產能將可達到 1700 萬片，在新機台持續校正後，未來上看 1900 萬片，他也再次感謝工具機、口罩業者協助政府，讓國內口罩產能從原本 180 萬片不斷提升，滿足需求。