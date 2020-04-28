〈台股盤前〉外資拉抬摩台期結算意願高 指數有望挑戰收復季線

台股昨 (27) 日在內外資合力簇擁下大漲逾 200 點，指數突破 10500 點整數關卡，衝上 10567.27 點收復 5 日線，由於明 (29) 日適逢摩台指結算，外資拉抬結算意圖高，美股續漲助攻下，指數可望進一步向上挑戰季線。

新冠肺炎疫情隨著全球確診人數下滑趨近穩定，美國各州有意鬆綁防疫禁令，重啟經濟措施，美股四大指數 27 日同步收紅，其中道瓊工業指數更站上 24000 點大關。

隨著疫情控制趨於穩定，全球央行輪流量化寬鬆印鈔救市，促使資金再度湧入股市，台股昨天在資金行情與政策作多催化下，電金產三大族群同步上漲，另外，有防疫與新藥題材加持的生技族群也是買盤追捧標的之一。

回顧 4 月台股資金進出動態，儘管外資仍持續賣壓，但調節力道較前 (3) 月明顯收斂，截至昨天外資賣超金額已經縮減至 140 餘億，在政府基金、投信、自營商等內資聯手買超拉抬下，推升台股 4 月上漲約 1000 多點，月線可望擺脫連三黑頹勢收紅。

法人表示，在全球央行續行量化寬鬆效應下，資金可望持續湧入股市，儘管外資目前看來拉抬結算意願高，但本週適逢五一勞動節連假，在疫情尚未真正穩定、疫苗問市前，加上國際油價持續探低等變數干擾下，台股盤勢將持續震盪整理。