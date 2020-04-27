紓困門檻限業績衰退逾5成太嚴苛 龔明鑫：將給予產業彈性

行政院政務委員龔明鑫今 (27) 日偕經濟部次長王美花，拜會婚紗業代表，針對紓困門檻限業績衰退 5 成以上，有企業反映太過嚴苛，對此，龔明鑫回應，行政院願意給予部分產業彈性，王美花也說，會與不同產業細部溝通，看是否要訂出其他標準。

龔明鑫走出行政院，將例行紓困記者會改為視察紓困業者情形，今天前往最佳風情國際婚紗公司，拜會董事長兼台北市婚紗攝影商業同業公會理事長高志榮。

高志榮表示，婚紗業在這一波疫情受損嚴重，4 月幾乎都衰退 5 成以上，不過，會員對於政府紓困效率相當高，大多表示肯定，有人申請 3 天就拿到補助款，而他申請的總金額約 18 萬元，也是在上週就入帳了。

針對艱困企業申請薪資補助、一次性營運補貼等門檻是否調整，龔明鑫表示，各部會實際接觸企業後，業者普遍反映，希望有彈性空間，例如工具機業在去年美中貿易戰已受到傷害，如果用去年做基期比較，業績還要再減 50% 才能紓困，就太嚴苛了。

龔明鑫強調，就行政院來說，願意給予一些彈性，畢竟對於不同產業的幫助都是要護住勞工，因此，將支持調整紓困門檻。

王美花也表示，受疫情衝擊最大的服務業，業績衰退 50% 以上的企業非常多，需要的是證明文件，目前已收到 1400 多家申請案件，經過假日比對確認後，已電話通知 700、800 家資料待補齊，將會盡快處理。至於其他行業，經濟部會跟不同產業細部溝通，看是否要訂出 50% 之外的標準。