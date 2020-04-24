〈政院兆元紓困〉最快7天內核撥 累計已補貼1.72億元

行政院今 (24) 日召開紓困振興方案說明記者會，經濟部次長曾文生表示，主要針對製造業及技術服務業、商業服務業，提供薪資及營運資金補貼，來協助艱困企業度過難關，最快 7 天內就能核撥，截至目前，累計已通過百件審查，核撥逾 1.72 億元的補貼。

曾文生表示，只要營業額衰退達 50% 的艱困企業，經濟部就會補貼企業正職員工 3 個月經常性薪資費用 4 成，每月上限 2 萬元，以及以正職員工數乘以 1 萬元一次性營運資金補貼。曾文生強調，若業者備齊文件來申請，最快 7 天內就可完成審查並核撥。

至於目前有多少家企業已經獲得補助？曾文生說明，製造及技術服務業有 47 家企業獲得核撥，受惠員工達 4494 人，核撥金額 1.09 億元；商業服務業已完成 16 家申請案件，受惠員工達 2207 人，核撥金額 5200 萬元。

曾文生強調，這筆紓困金包含一次性營運資金補貼及第 1 個月的員工 4 成薪資補貼，接下來還有 2 個月的薪資補貼，須視雇主是否符合未減薪、未裁員的規定來核撥。此外，會展產業也已經納入紓困範圍，目前完成 37 件申請補貼案，共 457 人受惠，核撥 1158 萬元。

曾文生以台中某知名創意生活事業為例，是全台首家結合婚禮與遊憩服務園區，全職員工共 43 人，因疫情影響，婚宴營收下滑 7 成，每月約虧損 200 萬元，符合紓困條件，因此，經濟部將給予相關補貼，包括薪資補貼約 180 萬元 (補貼 4 成薪資 4-6 月)、一次性營運補貼 43 萬元 (每名全職員工 1 萬)，總計可領到 223 萬元。

曾文生表示，這段時間不乏許多觀光工廠、生活創意產業、服務業等知名企業，已陸續提出紓困申請，工業局、商業司正加速受理審查，希望能實質協助企業保住員工。

曾文生指出，經濟部已於 3 月中旬陸續召開 11 場次產業關懷座談會，瞭解產業受疫情影響程度，相關紓困方案，除了在原有的特別預算 204.91 億元外，第二波再追加 774.24 億元，經濟部整體紓困振興預算規模已逼近千億元，請產業界放心。