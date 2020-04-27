高盛：大宗商品已見拐點 但下個月仍可能再現負油價

高盛 (Goldman Sachs) 分析師在與客戶的電話會議上，解釋上週為何會出現負油價，同時也警告，由於供需問題短時間內無法解決，因此下個月仍然可能見證負油價的發生。

但另一方面，高盛也表示，大宗商品的「再平衡」過程已經開始，只是不會馬上改變市場。分析師 Jeffrey Currie 等人表示，這個階段將需要 4-8 週，屆時才會有把握認為築底已經完成。

高盛指出，上週一的負油價，基本原因是受疫情影響，造成的石油供應過剩，使美國的運輸和儲存能力吃緊，5 月期貨合約到期，加劇了這種失衡。不過高盛坦承，上週一的跌幅之大，也是他們從未想過的。

Currie 提醒，與債券和股票不同，商品是現貨資產，不是預期資產。這代表最需要弄清楚的是供需關係，目前市場仍然供過於求。

他表示，油價下跌至負數表明，產油國願意花錢把石油運走，以避免停產，這還反映了石油運輸的成本。

Currie 指出，如果比較 WTI 美油及布蘭特原油，WTI 是內陸油，距離水面有 500 英哩，儲油及運輸成本是大麻煩，才會見到負值。相較之下，布蘭特原油生產於水上，總能找到油輪運走，因此不應該有負油價出現。

他強調，油價暴跌造成的數十億美元損失，意味著它將與任何一件人們見過的金融災難齊名，此外，這對心理面的打擊可能更大。雖然這僅是一次特殊事件，但在媒體熱議下，人們或許缺少理解，但情緒將有所轉變。

Currie 表示，除非美國頁岩油生產商在未來幾天，而不是幾週內，就能大幅削減產量。市場在未來 3-4 週，仍將面臨儲油空間不足的難題，代表類似上週一的大屠殺事件，還有再次發生的可能。

他說：「我們現在已經進入了重新平衡開始的拐點階段，但距離我們可以舒適地確認底部，這個階段可能需要 4 到 8 週的時間才能解決。」

同時，Currie 認為，這個時間軸是基於需求將逐步回升的假設，但在歐洲才剛開始重啟經濟之下，現在仍然有很高的不確定性。