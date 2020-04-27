立委轟金融國家隊是口號 連高中聯隊都不如 顧立雄提數據反駁

為了推動紓困振興貸款，政府祭出「金融國家隊」，外界也緊盯執行率，立委曾銘宗今 (27) 日卻表示，「因為誘因、配套不足，銀行核准金額很低，金融國家隊根本是口號，連高中聯隊都不如。」對此，金管會主委顧立雄表示，政策性貸款截至 4 月 20 日止核貸金額為 102 億元，若加計個人與企業的自辦貸款則已核貸 3126 億元。

顧立雄等三大財金首長上週率領 9 大公股行庫董座親上火線組成「金融國家隊」，立委賴士葆今天爆料，傳出有人向公股銀行借錢後，再拿錢去還之前跟民營銀行借的錢。

曾銘宗質詢時也指出，有些公股銀行開始上演業績競賽，但對民營銀行來說，因為誘因、配套不足，導致銀行核准金額很低，金融國家隊根本是口號，連高中聯隊都比不上。

對於諸多立委關切紓困執行率，顧立雄表示，政策性貸款截至 4 月 20 日止，核貸金額為 102 億元，若加計個人與企業的自辦貸款則核貸 3126 億元，再加台銀對華航等大型貸款，更不只這些金額，中小企業貸款金額本來就比較少，是聚沙成塔。

以核准率來說，顧立雄表示，政策性貸款公股銀行核准率約 6 成，民營銀行約 36%，民營銀行在政策性貸款核准率確實較低，但自辦貸款公、民營則差不多，都已經超過六成，整體核准率約 68%。

針對業績競賽，顧立雄提醒，銀行不是福利機構，但目前國家用信保基金提高信用保證，雖能有效分散風險，但銀行共體時艱時也要維護信用，這觀念非常重要。

至於誘因與配套，顧立雄表示，目前央行已調降轉融通利率從 0.25% 降到 0.1%，也提撥 1.8 億元存保保費對績效好者做回饋，對業務申請案作加分。