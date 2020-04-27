

◆盤勢分析

1. 上周五 (4/24) 美國總統簽署近 5 千億美元的刺激法案，加上中東氣氛緊張，原油持續反彈，推升美股再度走漲，終場美股四大指數漲跌幅介於 + 1.11% 至 + 2.28%，其中以費半指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 0.19%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮拉回，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為月線 (約 10,120 點附近)，上檔壓力為約 10,600 點附近。

（3）技術指標：KD 向下開口擴大，短線上仍要提防再度回測月線的壓力。

3. 櫃買指數上漲 0.28%，收在 131.36 點。短線支撐為 125 點附近，壓力為 135 點附近。

4. 觀盤重點：國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，短線上陷入高檔整理，尤其美國重量級科技股將陸續面臨財報公布，預期短線上進入高檔震盪機會較大，至於台股操作上，現階段建議選股不選市，操作上勿過度追高，挑選疫情受惠股或下半年回溫的產業，等量縮拉回逢低布局做短線操作。選股方向可留意被動元件、LED、食品、生技、高殖利率股。

5. 儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，蘋果下半年新品更新計畫仍全力進行中，市場預期，包含支援 5G 的 iPhone 12 系列產品、11 吋並具指紋辨識的 iPad Air 4、23 吋 iMac 與頭戴式高階耳機 AirPods 等均將亮相，勢將炒熱市場新話題與商機。

6. 華為去年貢獻 2330 台積電新台幣 1528.76 億元業績，年增逾 8 成，占營收比重 14%，為 2330 台積電第 2 大客戶。法人認為，美國若對華為加強管制出口，將是 2330 台積電未來的隱憂。

7.2317 鴻海集團加速美國網通製造與科技服務布局，規劃今年春季在美國威斯康辛州廠區擴大生產網通產品，進而滿足客戶需求，並藉此讓威州廠區產品線多元。目前 2317 鴻海集團威州廠區已陸續曝光或宣布計畫當地製造產品的類型持續擴大，包含網通產品、網路安全產品、網通關鍵零組件以及呼吸器等。

8. 國內 1102 台泥、1102 亞泥以及 1109 信大水泥等西進水泥廠，今年首季雖因大陸疫情出貨受阻、營運衰退，不過，2019 年受惠大陸市場貢獻衝高峰，今年配息高，以上周五 (4/24) 收盤價計，殖利率都還在 6％以上；在定存概念，以及第二季開始恢復正常出貨、營運重回成長軌道下，市場預期，水泥族群已逐漸吸引中長線投資買盤回籠，股價可望在股東會前有一波行情。