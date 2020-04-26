聯發科法說、主計處公布GDP預測、3月景氣燈號 本周大事預告

重量級大廠聯電、聯發科將在本周二舉辦法說會，外界關注，營運展望、5G 市場看法及疫情影響；行政院主計處將在本周四公布第 1 季經濟成長率，並釋出今年預估，依主計長朱澤民看法，今年仍可維持正成長；國發會將在周一公布景氣燈號，市場認為，3 月恐終止連四綠，轉為黃藍燈，以下是本周大事預告：

聯發科法說 外界關注 5G 晶片、營運展望、疫情影響三重點

聯發科將在周二 (28 日) 舉辦法說會，除了公布首季財報，也將釋出最新營運展望、5G 手機市場看法，以及疫情影響等；聯發科首季受惠三大產品線穩健發展，營運受疫情影響小，營收達 608.63 億元，季減 5.95%，年增 15.44%，改寫同期新高。

展望第 2 季，由於疫情持續蔓延，全球終端需求趨緩，4G、5G 手機市場將受影響，外資認為，聯發科受新興市場消費力道降低影響，加上 5G 晶片出貨低迷等影響，本季營收增幅恐較往年收斂，估季增僅 5%。

晶圓代工法說 聯電、世界先進接棒登場

隨著晶圓代工龍頭台積電在月中釋出今年展望，晶圓代工廠聯電、世界先進第 1 季營收表現亮眼，分別預計在本周一、二舉辦法說會，外界聚焦，第 2 季營運展望、下半年訂單能見度，以及疫情影響等。

聯電第 1 季受惠無線通訊與電腦周邊 IC 需求穩定，產能利用率達 9 成，晶圓出貨量、銷售單價也維持上季高檔，淡季不淡，營收站穩 400 億元大關，改寫單季歷史新高。

世界先進第 1 季也同樣改寫單季新猷，受惠電源管理 IC、面板驅動 IC 需求增溫，加上新加坡產能挹注，第 1 季營收達 78 億元，符合原先財測。

主計處周四公布 Q1 GDP 全年預測受關注

行政院主計處將在周四 (30 日) 公布台灣第 1 季經濟成長率 (GDP)，依先前預測，台灣第 1 季 GDP 仍可達 1% 以上，不過，隨著疫情持續干擾全球經濟，IMF(國際貨幣組織) 也下修全球、台灣預測，估分別萎縮 3%、4%。

不過，主計處長朱澤民則認為，IMF 因缺乏對台灣實際經濟狀況的掌握度，預測過於簡單籠統，並預計今年 GDP 約落在 1.3% 至 1.8%，全年仍會維持正成長，詳細預測及資料則會在本周四公布。

疫情衝擊 3 月景氣燈號恐變燈 終止連四綠

國發會將在明 (27) 日發布 3 月景氣燈號，以 2 月景氣燈號來看，已連 4 亮綠燈，但領先指標卻已連續 4 個月下跌，顯示景氣回溫仍受疫情等不確定因素干擾，外界預期，3 月燈號恐變至黃藍燈，終止連四綠。

另一方面，國發會指出，政府已制定防疫特別條例，推動防疫、紓困及振興相關措施，同時加快推動公共建設與督促執行效率，有助進一步穩定經濟成長動能。

中華電、台灣大法說同日舉辦 外資提三問

中華電、台灣大第 1 季法說會均在周四 (30 日) 登場，預期外資將聚焦三重點，’包括 5G 網路建設資金及開台時程、疫情對產業影響，以及台灣大與亞太的後續合作。

友達周四開法說 外界預期今年展望恐不樂觀

面板大廠友達周四 (30 日) 將召開法說會，市場預期友達第 1 季受面板價格、整體供需仍失衡影響，恐仍難逃虧損，且隨著歐洲盃足球賽、日本東奧延期，今年營運並不樂觀。

友達近期除積極布局新事業外，也展開價值轉型計畫，拆分業務單位，也完成 325 億元聯貸案，充實中長期營運資金，力拚度過產業寒冬，日前也與錼創推出 MicroLED 顯示器，將搶攻車載面板市場。