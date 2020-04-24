嘉聯益持續膨脹股本 每股擬配0.2元股票、0.05元現金股利

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 連續辦理公開現增、私募案後，還將持續擴充股本，今 (24) 日決議，擬配發 0.2 元股票股利及 0.05 元現金，合計 0.25 元，股利案將交 6 月 16 日的股東會決議。

嘉聯益 2019 年營收 170.29 億元，毛利率 15.18%，年減 2.14 個百分點，稅後純益 4.11 億元，年減 48.68%，每股純益為 0.9 元，今年首季營收 26.87 億元，年減 25.77%，為連兩季營收年衰退。

嘉聯益股本已從辦理公開現增、發行私募股及與瀚宇博 (5469-TW) 換股後，一路膨脹到 54.43 億元，加上此次再以盈餘轉增資配股，股本將再擴增到約 55.51 億元。

嘉聯益積極擴張台灣產能，公司估，以目前規劃，將兩岸產能分配成各占一半，擴充台軟板產能，是為建立與客戶長期關係，並活化桃園觀音廠，預計 2022 年 5G 相關高頻應用產品，占營收比重將達 5 成以上。

先前嘉聯益 2018 年以高達 44 億元購入桃園觀音廠土地及廠房，市場傳，主要為滿足美商客戶 LCP(液晶材料) 等高頻軟板天線需求，嘉聯益並斥 75.78 億元買下重要生產設備。

嘉聯益主管指出，5G 手機、平板、筆電等天線數量是 4G 手機一倍，高頻 LCP/MPI 價格高於原有 PI 軟板價格，嘉聯益 LCP 軟板技術領先，透過與國際大廠策略合作及佈局，引進新客戶，期許 2022 年 5G 相關及高頻應用產品占營收提升至 5 成以上。