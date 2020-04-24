〈馬來西亞鎖國〉鎖國令延長到5/12 鉅祥、精成產能已獲准恢復一半

由於疫情延燒馬來西亞實施鎖國，宣布境內企業、工廠 3 月 18 日起的停工令延長到 5 月 12 日，其中精成科 (6191-TW)、鉅祥 (2476-TW) 等都受影響，不過，精成科獲核准的復工人數已達 4 成，鉅祥今 (24) 日也表示，馬來西亞廠已獲准恢復一半產能，兩廠將可均維持 4-5 成的產能運作。

至於石英元件廠，雖並未在馬來西亞設廠，但龍頭廠精工愛普生 (Seiko Epson) 在日本境內所有據點停明天起停工 12 天，加上馬來西亞廠停工將再延後到 5 月 12 日才復工，目前頻率元件已出現 32.768 kHz tuning fork 大幅缺貨價格飆漲。

筆電中的頻率元件除石英晶體外，另需搭配如 32.768 kHz tuning fork 的頻率元件共同成套出貨，32.768 kHz tuning fork 原先主力供應商也是愛普生 (Seiko Epson) ，馬國廠停工延後復工，更造成供給缺口擴大。

精成科透過海外購併模式，持有日本 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，由於 ELNA Printed Circuits 在馬來西亞也有設廠，精成科 2018 年完成購併後，針對馬國生產線投入上億元資本支出，用於改善製程，目前該廠員工數 400 人。

精成科主管指出，ELNA Printed Circuits 馬來西亞廠月產能約 20 萬呎，占集團產能比重不及 10%，馬國官方先前已核准投入 150 人復工，約占總員工數 4 成，延長停工期間也持續維持此產量生產。

鉅祥主管則指出，馬來西亞子公司 2019 年營收佔集團比重 4.54%，目前已獲准恢復一半產能，不過實際影響程度仍要視疫情發展，及復工情形而定。

鉅祥馬國子公司生產沖壓件則以供應當地設廠的國際企業為主，應用包括汽車、3C、電器等，由於產品項目不屬馬國政府指定優先復工的國防、醫療相關產品，公司日前提出的申請提前復工計畫，僅獲准恢復一半。