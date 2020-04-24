晶電vs恆大 如何上演大驚奇漲勢（一）

台股本周 K 線收黑，萬寶週刊王榮旭分析師表示，在疫情尚未完全消除前，股市難有一路向上的表現，但仍有不少上演大驚奇漲勢的個股，後市皆相當看好。

股市行情仍受壓 晶電股價強漲不畏疫情

台股周線連四紅之後，本周 K 線收黑下跌 250 點，萬寶週刊王榮旭分析師表示，畢竟大盤從 8523 點漲到 10710 點，已經反彈了 2000 多點，漲多拉回整理實屬正常。何況新冠肺炎疫情一時之間無法消除，全球經濟活動何時能夠恢復往日是個大問號，因此股市要一路往上恐怕很難。

在疫情無重大和緩之前，指數的行情不會太大，但個股只要對疫情產生抗體，股價就能夠免疫。例如王榮旭分析師前兩期專欄就分析看好，當時股價剛從 30 元冒出來的晶電 (2448-TW)，最近股價不斷向上，漲到 4 月 24 日已經快 38 元，這種股本超過百億的大牛股，4 月就大漲了 47%，創下一年半以來的新高，跌破了市場的眼鏡。

晶電為何能夠上演如此大驚喜的行情，原因在於 Mini LED 免疫於新冠肺炎，就如同 5G 的開發不受疫情影響一樣。Mini LED 以及 5G 都是新世代的技術，各家開發的進度只想超前不想落後，以取得市場先入的優勢。

Mini LED 將成新世代顯示器首選 晶電技術超前後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師表示，晶電開發 Mini LED 多年，技術成熟而且領先，日廠有技術但成本較高，而大陸技術仍落後晶電一年以上，但 Mini LED 已經開始準備商業化，今年已經有筆電搭載了 Mini LED 當背光源，而 Mini LED 的顯示效果不輸 OLED，耗能及成本卻低於 OLED；此外，OLED 會因為面板的尺寸越大而良率越低，更是其致命傷。

Micro LED 是 Mini LED 的進階版，但技術更難、開發成本更高，所以三星已經宣布延後 Micro LED 的開發三年，換句話說，Mini LED 將成為未來三年新世代筆電、平板以及 TV 背光源的首選，晶電受惠的程度最高。

除了基本面的利多，晶電未來還會軋空，晶電去年 EPS 虧 3.48 元，估計今年 EPS 仍然虧 1.5~2 元，所以這一波股價的上漲吸引了融券大幅放空，最近一個月融券大增了 13000 張，融資餘額卻一路地往下降，殊不知股價永遠反應未來，籌碼已落入外資及投信的手中。

明年晶電 EPS 可望大幅轉盈，晶電的股價大漲，必然會帶動 Mini LED 族群如… 有一波比價上漲空間，後市相當值得留意。

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