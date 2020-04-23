邦特、生展、金瑞瑩加碼投資逾28億元 在台蓋新廠提升產能

經濟部投資台灣事務所今 (23) 日宣布，通過金瑞瑩工業台商回台審查，以及邦特 (4107-TW)、生展 (8279-TW) 2 家生技公司根留台灣方案，合計將投資超過 28 億元提升在台產能，三大投資台灣方案迄今已吸引 447 家企業，投資額高達 9675 億元，後續尚有 69 家企業排隊待審。

經濟部指出，國內高階醫療耗材大廠邦特，將斥資 16 億元在宜蘭科學園區成立旗艦廠區，建置智能自動化產線，投入血管攝影導管、引流導管、介入性導管等高階醫療耗材與各種醫療用關鍵零組件，進一步推升品質與產值。

邦特表示，因應未來營業成長，現有廠房與產線已不敷使用，隨著新冠肺炎疫情升溫，增加呼吸科相關週邊產品與藥用軟袋產品訂單，因此，積極布局新廠建置、同時持續開發高附加價值新品，擴展 BIOTEQ 品牌，並爭取與國際大廠策略聯盟提升關鍵技術。

生展憑藉微生物醱酵核心技術，穩居微生物類保健食品、醱酵原料藥品市場龍頭，這次規劃投資約 8 億元新增產能及智慧化產線，除了強化競爭力，也將持續投入利基原料與產品研發，與國內外大廠、研究機構策略合作取得更多關鍵技術，同時整合集團關係企業上中下游資源，進而開發出特色化、差異化產品，以搶攻歐美與全球市場。

金屬配件大廠金瑞瑩工業為了配合歐美客戶要求調整生產基地，將斥資逾 4 億元在彰濱工業區建置新廠，導入智慧化製程，大幅提升產能與產品穩定度。金瑞瑩表示，這次選擇在肺炎疫情期間擴大台灣產能，將用以消化轉單的需求，未來待疫情過後經濟復甦時可望發揮全線產能。