中小企業投資逾200家 累計投資台灣三大方案達9646億元

投資台灣事務所今 (17) 日再添 11 家中小企業擴大投資 19 億元，包括璟鋒工業、有量科技、長慶汽車、環球車輛檢測等，累計中小企業投資台灣突破 200 家，達 206 家，投資台灣 3 大方案帶動 444 家企業投資 9646 億元，估創造 79496 個就業機會。

經濟部表示，璟鋒工業生產汽車用各類扣件，隨著歐美市場需求增加，擬斥資逾 5 億元在台南關廟區擴建廠房，導入智慧製造系統，新增 14 條生產線，有量科技則規劃投入近 3 億元增加桃園龜山廠產能，導入智慧自動化設備，擴充鋰高分子電池產線。

長慶汽車、環球車輛檢測公司分別規劃斥資 2 億元，擴建新車展示廠、檢測廠房，其中長慶汽車是德國 BMW 汽車代理商，因應新科技車款，將在南投擴建 BMW 新車展示場，提供智慧化服務，而環球車輛檢測公司則配合政府，將購建桃園楊梅檢測廠房，並擴大新北林口廠區。

經濟部指出，承育精密、泳常公司、喬群機械、光感動公司也預計分別投入 1 億元，擴建既有廠房、打造智慧化製造環境，其中，泳常生產不織布機械設備與工業用烘乾機，將強化一條龍智慧化產線，提升台灣不織布產業競爭力。

另一方面，經濟部表示，冠羿企業從事高機能型工程塑膠材料開發與製造，由於目前廠房僅有 20% 自製能力，為配合開發相關技術，預計投入將 8000 萬元，在高雄擴建廠房，將產能提升至 60%，而五金零件製造商泓憶精密，也預計投入 5000 萬元，在彰化增設 CNC 無塵室。