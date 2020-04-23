華新科法說後大漲 該買誰？

加權指數上周突破月線後，果然買氣紛紛回籠，指數緩步在萬點上墊高，周三台指拉高結算後，週四台積電法說也將讓我們看清外資動向，近期電子強於傳產、金融，若大盤要再持續上漲，類股輪動是必須的。而目前台股正維持類股輪動的姿態族群輪流漲，這正是多頭的徵兆，不過指數位階仍算空方，因此視多頭為短多，此時當然不要刻意追高，而是拉回逢低買進，這我也一再強調，台股中有許多因超跌股價委屈的公司，最近也都漲上來了，市場還了公道，但就算如此，以基本面角度來看，目前股價仍低，投資朋友還是可以逢低布局。

強勢股中有些已經站上季線，而大盤仍未上季線，大盤遲早會收復季線，只不過指數要一口氣上漲不容易，但類股續輪漲到大盤上季線，這種機會就非常符合多頭的調性。PCB 中有許多強勢股已經竄出頭，ABF 的南電過高、景碩上季線、欣興上季線，而軟板的臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW) 卻還沒有，但別忘了還有一間瀚宇博 (5469-TW) 表現異常強勢，股價早在 4/9 便站上季線了，最主要也是因為公司去年獲利創新高，2019 EPS 6.05 元，在獲利轉優的保證下，瀚宇博辦理現增募資，股價 V 行反轉走高，股價一路沿 5 日線向上走高，是除了金像電外少數強勢的 PCB 之一，隨這波疫情影響，遠距教學變夯，瀚宇博的 NB 板及高層樹伺服器應用板已逐步成為公司主力產品。

華新科法說後釋喜 被動元件全面大漲

瀚宇博上月底向金管會送件辦理 3.7 億股現增，是今年第一間 PCB 送件申請募資的公司，擬募資 12.47 億元左右，加上華新科 (2492) 已獲准發行 48 億元籌資，華新集團將從市場募資逾 60 億元。

華新科 3 月營收 24.46 億元，月增 27.88％，年減 12.93％； 累計第一季營收 63.74 億元，較去年同期減少 23.38％。日前法說會中，公司證實第二季訂單滿載，能見度看到第三季，公司指出，目前華新科第 2 季已擴產 10～15％，產能幾乎滿載，且訂單能見度到第 3 季，儘管首季智慧型手機需求疲弱、汽車產業疲軟，但居家工作與虛擬學習等，推升網通、筆電與 Wi-Fi 無線網卡需求，被動元件也跟著受惠。

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