AMD推新款PC處理器、主機板 台廠可望受惠

超微 (AMD-US) 今 (22) 日宣布，推出全新 Ryzen 3 3100、3300X 處理器，以及 B550 主機板，預計 5、6 月上架販售，台相關品牌廠包含華擎 (3515-TW)、華碩(2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、映泰(2399-TW) 與七彩虹等，都將推相關應對產品搶商機，預期將有助各家營運成長。

超微新款 Ryzen 3 3100、3300X 處理器具 18MB 快取優勢，可大幅降低記憶體延遲，也採 4 核心、8 執行緒以及 AMD SMT 技術，滿足多工效能與反應速度要求。

超微也推出 B550 晶片組，支援旗下 Ryzen 3000 系列處理器，可釋放出優於前一代 B450 主機板的 2 倍頻寬。

觀察近期處理器廠不斷推新品，除超微外，英特爾也將推出第 10 代新一代筆電處理器，輝達也有 Super 系列新品，法人看好，第 1 季品牌廠商雖遭遇供應鏈停工、需求減緩的衝擊，但宅經濟以及各處理器廠加快推出新品帶動下，各家第 2 季營運可望加溫。

超微預計 5 月透過全球各大零售商與電子零售商販售 Ryzen 3 3100、3300X 處理器將，B550 主機板則預計 6 月開始銷售。