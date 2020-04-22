台灣3月失業率連2升 部分工時就業者衝高至26.1萬人反映無薪假衝擊

受新冠肺炎疫情衝擊經濟環境，主計處今 (22) 日公布我國 3 月失業率來到 3.72%，月升 0.02 個百分點，年增 0.04 個百分點，呈現連 2 月上升態勢，並創 4 個月高點；主計總處進一步說明，就業者周工時也同步減少，工時未達 35 小時者 (部分工時就業者) 達 26 萬 1000 人，月增 3 萬 5000 人，創 2019 年 1 月以來新高。

圖表：主計總處提供。

3 月勞動參與率降至 59.11%，月減 0.05 個百分點，年增 0.05 個百分點，不僅連 4 月下滑，也創去年 6 月以來低點。

主計總處指出，由於業務不振、無法找到工時大於 35 小時的工作等因素，導致工時低於 35 小時的就業人數大增，分析原因是廠商實施無薪假，且不排除疫情對勞動市場的衝擊在 4 月的統計數據中會更明顯。

據主計總處統計，3 月失業人數為 44 萬 5000 人，月增 2000 人或 0.45%，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加 7000 人，因對原有工作不滿意而失業者及初次尋職失業者則均減少 2000 人，顯示市況不景氣使轉職意願明顯降低，失業原因主要是所屬公司的業務緊縮或歇業。

與去年 3 月相比，失業人數增加 7000 人；而第一季失業人數平均為 44 萬 1000 人，年增 3000 人。

從就業面來看，3 月就業人數 1151 萬 3000 人，月減 1 萬人或 0.09%，其中，服務業部門減 8000 人，高於工業部門減 2000 人，顯示服務業受疫情衝擊較大。

而第一季就業人數平均為 1152 萬 4000 人，月增 4 萬 5000 人或 0.40%。

觀察鄰近主要國家最新失業狀況，南韓 3 月失業率來到 3.8%、香港 4.2%，日本 2 月為 2.4%，而新加坡去年第四季為 2.3%。